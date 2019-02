Retorno de Anderson Silva ao UFC acontece neste sábado (9)

Após a volta de José Aldo ao octógono, chegou a vez do retorno de Anderson Silva, o "Spider", depois de dois anos afastado. Silva luta contra o nigeriano Israel Adesanya, em Melbourne, na Austrália, pelo UFC 243, neste sábado (9), a partir das 21h20.

A luta de Silva será a grande atração entre os pesos-médios e antecede a disputa do cinturão entre Robert Whittaker contra Kelvin Gastelum na mesma noite.

A partir de quinta-feira (7), a programação se volta para a expectativa de rever Spider no ringue outra vez. Em entrevista exclusiva para o Combate.com, Anderson fez uma analogia curiosa quando perguntado sobre uma possível comparação entre ele e seu rival, o nigeriano radicado na Nova Zelândia.

“Acho que ele é um atleta que é novo, tem uma carreira brilhante para trilhar dentro do esporte, e acho que com o tempo ele vai ganhando mais espaço e mais notoriedade. Essa é uma luta importante para ele e para mim também e acredito que ele tenha um futuro brilhante. Mas não tem como comparar, né? É como comparar o Ronaldinho e o Ronaldo. Não tem comparação. São dois atletas totalmente diferentes e dois craques totalmente diferentes;” avalia o lutador que também revelou que planeja estar no card do UFC 237, que acontece dia 11 de maio, em Curitiba, e que pode ser o palco de sua revanche contra Nick Diaz.

No sábado, a partir das 18h, toda a programação do Combate será temática para o evento que recebe o ex-campeão dos pesos-médios em ação.

*Com informações da assessoria

