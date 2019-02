'Foco no Sul América', garante lateral esquerdo do Nacional FC

Manaus - O Lateral esquerdo do Naça, Guilherme Guimarães, garante que ele e seus companheiros estão focados no próximo desafio. O Leão encara o Sul América, neste domingo (10), às 15h30, no estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus. Segundo o jogador, a expectativa é boa para encarar o segundo desafio do Campeonato Amazonense.

"Essa semana estamos treinando bem motivados, com total confiança para o próximo jogo. O foco é no Sul América. A expectativa é para um bom jogo e que possamos sair com resultado positivo", disse.

Guilherme Roberto Santos Guimarães, natural de Diamantina-MG, é conhecido do torcedor, já teve passagens por Nacional Borbonse e Princesa dos Solimões, times do interior do Amazonas, considerado um jogador experiente no Campeonato Amazonense, foi titular e destaque na estreia, mesmo com o revés diante do Penarol.

"Queríamos a vitória, mas infelizmente alguns erros foram pontuais para a derrota. Mas esta semana trabalhamos em cima das falhas e o objetivo é aprender e crescer. Estamos consciente de que todo jogo será uma final, vamos dar “sangue” e honrar a camisa do Nacional”, completou.

Apoio da torcida

Na partida de estreia do Naça, a torcida azulina invadiu a Arena da Amazônia e superou o número de público do primeiro turno, da temporada passada. Foram 1.492 presentes no jogo contra o Penarol e é neste número que os jogadores e comissão técnica estão focados: a torcida merece um grande jogo.

*Com informações da assessoria.

