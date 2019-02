Após tragédia, Flamengo se reapresenta, mas não vai a campo

As atividades aconteceram no novo módulo dos profissionais, que fica praticamente colado ao local do incêndio | Foto: Divulgação/Flamengo





Ainda abalados após a tragédia no Ninho do Urubu que matou 10 jovens da base, os jogadores profissionais do Flamengo se reapresentaram na manhã deste sábado, no CT do clube. No entanto, eles não foram a campo e nem trabalharam com bola. Os atletas ficaram apenas na academia, fazendo uma atividade leve.

Todos os jogadores vestiram preto em sinal de luto. As atividades aconteceram no novo módulo dos profissionais, que fica praticamente colado ao local do incêndio.

Neste domingo, o grupo folgará e tem reapresentação marcada para segunda-feira. A semifinal da Taça Guanabara, contra o Fluminense, será na próxima quinta-feira, às 20h30, no Maracanã.

