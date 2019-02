Lacraia, Pastor e He-Man: veja apelidos inusitados do Barezão

Manaus - Ferrari, Pastor, Toró, Lacraia e He-Man, esses são só alguns dos apelidos ou sobrenomes mais inusitados que vão abrilhantar os jogos do Campeonato Amazonense de Futebol em 2019. Com ainda mais reforços para a temporada, os oito clubes da Série A do estadual também estenderam a lista de cognomes dos boleiros que chamam a atenção e aguçam a curiosidade da torcida.



Rivelino não é o antigo meia que atuou pelo Corinthians e pela Seleção Brasileira nas décadas de 60 e 70, mas sim o amazonense que promete ser a sessão do campeonato. O nome dele é Rivelino de Castro Soares Júnior, de apenas 20 anos. O garoto, que iniciou nas categorias de base do Penarol de Itacoatiara-AM, já tinha passagem pela base do Manaus-FC. Agora ele integra o elenco profissional do Gavião do Norte.



O Manaus FC tem ainda o reforço de Negueba e Vitinho, as mesmas alcunhas do ex-atacante e atual ponta esquerda do Flamengo, respectivamente. Ao contrário do xará famoso do Rio de Janeiro, o lateral Luís Henrique Silva de Lima, de 24 anos, veio do Pará, mostrar serviço no Barezão. Já Vitinho, atacante do Manaus-FC, é o apelido de Victor Leonardo da Silva Oliveira, de 21 anos, que é "filho da terra".



Pelos poderes de Grayskull

Clayton He-man é volante do Manaus FC | Foto: Reprodução

Direto do castelo Grayskull, ou melhor, do interior do Paraná, da cidade de Cascavel, vem Clayton Robson de Lima, de 33 anos. O He-Man da Amazônia, apelido carinhoso que ganhou dos colegas do Estado, já é um velho conhecido da torcida, com passagem destacada pelos principais clubes do Amazonas, como Princesa do Solimões, Nacional e Penarol.



O elenco com maior número de figuras inusitadas vem do interior do Estado. O Princesa de Manacapuru caprichou nas contratações para 2019. Com nomes como Ferrari, Toró, Pastor e Lacraia, o time promete passar o "rolo compressor" em cima dos rivais.

O paulista Deivisson Axel Santos Pascoal, o Ferrari, de 26 anos, trocou o Atlântico da Paraíba na temporada passada pelo projeto apresentado para defender o gol do Tubarão este ano.



Pastor

Outro atleta bastante conhecido da torcida amazonense, Alessandro de Souza Diniz, de 30 anos, é conhecido como "Pastor" no meio do futebol. Com larga participação em praticamente todos os clubes do Estado, o zagueiro na temporada passada estava no Iranduba e desta vez foi recrutado pelo Tubarão.

Alessandro Pastor zagueiro do Princesa | Foto: Reprodução

Entre o Toró do Princesa do Solimões, o Alessandro dos Santos Baptista de 30 anos, e o Toró que brilhou com a camisa do Flamengo nos anos 2000, não existe apenas a semelhança de apelido. Ambos também são volantes e nasceram no Estado do Rio de Janeiro.



Vai Lacraia, vai Lacraia



O badalado atacante do Princesa do Solimões para temporada 2019, Dionizio Vidal da Silva Júnior, de 29 anos, é mais conhecido no mundo do futebol como "Júnior Lacraia". Foi com esta mesma alcunha que o icônico dançarino transexual Marco Aurélio Silva da Rosa, ficou eternizado ao lado de Mc Serginho nos anos 2000.

Júnior Lacraia é atacante do Princesa | Foto: Reprodução

Do lado do Fast Clube, o tricolor de aço, está o Arquimedson Aparecido Soares Pereira de 30 anos, mais conhecido como Robinho, apelido já bastante comum no futebol após a aparição do jogador que fez história no Santos, Real Madrid e Seleção Brasileira. Completam o quadro do Fast, o Balão de Marabá, alcunha de Atunes Silva da Costa, de 31 anos, e o Roberto Dinamite.

Clã Dinamite



A versão amazonense do ídolo do Vasco defende as cores do Fast há várias temporadas e já foi assunto de matéria no Globo Esporte Nacional, dada a semelhança e a história do nome que tem forte ligação com o Dinamite, que jogou no gigante da colina nas décadas de 70, 80 e 90. Roberto Dinamite também já conquistou títulos com a camisa do Fast Clube. Este ano, ele busca voltar a conquistar o amazonense.



Completando a lista, o Sul América conta com Romarinho, que oficialmente se chama Paulo Henrique Lopes Rodrigues, 19, e Salgado, apelido do gringo Omar Eduardo Salgado López, 25, que tem nacionalidade americana e mexicana. Além de Wesley Wilker de Lima Borges, 22, o Napão, atacante que já marcou na primeira rodada do amazonense na derrota por 2 a 1 para o Manaus-FC.

