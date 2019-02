Ricardo Oliveira é o 6º maior artilheiro brasileiro na Libertadores

Essa é a 5ª edição da Libertadores em que Ricardo Oliveira atua | Foto: Divulgação





Seria clichê demais dizer que, aos 38 anos de idade, Ricardo Oliveira parece melhorar com o tempo, assim como o vinho. O início de temporada espetacular do centroavante, no entanto, impede que saiamos do lugar-comum: sim, o artilheiro do Galo está ainda melhor.

Com os dois gols marcados sobre o Danubio, do Uruguai, nesta terça-feira, na vitória do Atlético por 3 a 2, o atacante chegou a impressionante marca de 9 gols em apenas cinco partidas disputadas na temporada, uma média de quase dois por jogo.

Fundamental para a classificação da sua equipe para a próxima fase da Libertadores - já havia marcado duas vezes também no duelo de ida que terminou empatado em 2 a 2 -, o camisa 9 se tornou ainda o 6º maior artilheiro brasileiro da história da disputa continental. Com os dois tentos sobre os uruguaios, Ricardo superou Pelé e Robinho no ranking e empatou com Tita e Marcelinho Carioca.

Essa é a 5ª edição da Libertadores em que Ricardo Oliveira atua. Na primeira, em 2003, com a camisa do Santos, o goleador marcou 9 vezes em 11 jogos. Pelo São Paulo, em 2006 e em 2010, foram apenas dois gols - um em cada ano - em seis partidas. Em 2017, de volta ao Peixe, balançou as redes três vezes em oito atuações. Agora, pelo Galo, já são quatro em apenas dois confrontos.

