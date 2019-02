Nacional anuncia meia Fabinho

Além do meia Fabinho, o Naça anuncia a contratação do volante, Paulinho | Foto: Divulgação





Manaus - Chegou novidade no Leão da Vila Municipal. Trata-se do meia Fabinho, o jogador chegou a Manaus na noite da terça-feira (12) e participou do primeiro treino na manhã desta quarta-feira (13).

Com passagens pelo Brasília FC-DF, Real FC-DF, CFZ FC-DF, Paranoá EC-DF, Capital CF-DF, Brasiliense FC-DF, esta é sua primeira experiência pelo futebol do Norte. Ele revela qual a expectativa ao defender o manto azulino

"Minha expectativa é que dê tudo certo e fazermos um excelente campeonato. Espero responder a altura da grandeza do Nacional FC, quero ser muito feliz aqui, ao lado dos meus companheiros", afirmou.

Fabio Teixeira Da Silva, o Fabinho, tem 23 anos de idade, é natural de Brasília-DF. Foi revelado pelo Brasília FC, aos 17 anos. Fez sua carreira na capital do Brasil e tem no currículo o título de campeão da Copa Verde, em 2014, pelo o Brasília FC e também de campeão invicto pela 2°divisão do Campeonato Candango, em 2018, pelo o Capital CF.

Mais reforço para o Leão

Além do meia Fabinho, o Naça anuncia a contratação do volante, Paulinho. O jogador chega na noite desta quarta-feira (13), no dia seguinte participa do trabalho com os demais companheiros.

Os jogadores chegam para reforçar o elenco nacionalino no Campeonato Amazonense. O próximo desafio do Naça será no sábado (16), diante do Manaus.

*Com informações da assessoria

