CBF autoriza partidas no Estádio da Colina após apresentação de laudo

Manaus - Os jogos entre o Manaus FC e o Vila Nova, de Goiás, nesta quarta-feira (13), e Fast Clube e Oeste de São Paulo, na quinta, pela Copa do Brasil, foram autorizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As partidas estavam ameaçadas de serem realizadas porque o Estádio da Colina, palco dos dois jogos, estava com os laudos vencidos. A princípio, o jogo aconteceria com os portões fechados, mas a Federação Amazonense de Futebol enviou, na última sexta-feira, os laudos com as exigências feitas pela CBF.

No final da tarde desta segunda-feira (11), a CBF autorizou a realização das partidas e com a presença do público nesta quarta-feira. Nesta quinta (13), o Fast Clube encara o Oeste de São Paulo. As duas partidas são válidas pela primeira fase da Copa do Brasil.

Veja reportagem da TV Em Tempo

