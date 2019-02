Nacional abre inscrição para Academia de Futebol em Manaus

Manaus - O Nacional Futebol Clube anuncia que estão abertas as inscrições para a Academia de Futebol Omar Aziz. Neste sábado (16), às 9h, ocorrerá um evento para dar início à temporada 2019, na ocasião será apresentada aos alunos a história do clube, a sala de troféus e o regulamento interno da escolinha.

Os interessados que sonham em ser jogadores de futebol, podem conhecer as dependências da Academia de Futebol Omar Aziz e toda a tradição do Mais Querido.

A academia vai receber alunos de 05 a 17 anos de idade. As aulas serão realizadas três vezes na semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras, no campo ao lado da sede do clube, localizado na rua São Luís, 230, bairro Adrianópolis.

Os alunos de 5 a 12 anos, as atividades serão realizadas pela manhã das 8h às 9h30 e à tarde das 16h30 às 18h. Já para os alunos com idade entre 13 a 17 anos, as aulas serão das 9h30 às 11h e das 15h às 16h30.

Para fazer parte do quadro de alunos será necessário: 1 foto 3x4, cópia de certidão de nascimento ou RG, cópia do RG e CPF do responsável, cópia do comprovante de residência e declaração escolar. A matrícula custa R$ 20 e a mensalidade R$ 110.

Para maiores informações, basta ligar nos números 36334181/999014288 ou enviar o email para administração@nacionalfc.com.br.

