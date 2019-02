Técnico do Nacional diz o que espera do duelo com o Manaus FC

Manaus - A semana que antecedeu o confronto com o Manaus FC que ocorre neste sábado (16), o técnico do Nacional FC, Aderbal Lana, deu um freada nos treinamentos com seus jogadores. O preparador físico havia justificado a diminuição dos trabalhos, mas o Lana faz questão de ressaltar.

“Essa semana eu procurei dar um descanso maior aos jogadores. Nós trabalhamos quase que só um período. Estamos vindo de um trabalho muito forte, de sequência de treinamentos de acordo com jogos, uma movimentação constante e isso tira muito do jogador, da sua condição atlética no momento, principalmente a nível de futuro”, explicou. “Mas como nós temos um campeonato forte e precisamos evoluir, começamos agora dar uma ‘folga’ ao pessoal para trabalhar meio período”, completou.

O jogo contra o Manaus será o terceiro desafio do Leão no Campeonato Amazonense. Questionado sobre a vontade de vencer o rival, o comandante do Naça enfatiza: “Todo jogo você precisa ganhar. Não tem essa de ter que ganhar uma, ganhar aquela, tem que ganhar todas. A gente tem que trabalhar para isso. Por isso, estamos trabalhando”, afirmou.

O Nacional ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação do Barezão. Perdeu na estreia para o Penarol e venceu a segunda rodada, quando encarou o Sul América por 2 a 0. Lana disse que a equipe que entrará em campo diante do Gavião do Norte será diferente da que enfrentou o Trem da Colina.

“A equipe vai sofrer mudanças, em virtude de contusões na lateral esquerdo e também no médio volante e deve ter e estreia de dois jogadores que chegaram esta semana”, avisou.

Atualmente, dois jogadores estão no departamento médico do clube, Mineiro com distensão e Guilherme com contratura. Sobre as possíveis estreias citadas pelo técnico, será com o meia atacante Fabinho e o volante Paulinho Índio.

Boa expetativa

Uma das maiores preocupações do técnico, Aderbal Lana era quanto aos reforços para sua equipe, mas, neste momento, ele não esconde animação após a chegada de Fabinho e Paulinho.

“O Nacional vai crescer, eu acredito nisso. Nós estamos conseguindo alguns jogadores, infelizmente temos duas contusões sérias aí, mas vamos esperar que isso brevemente seja recuperado, para que a gente tenha uma equipe muito mais forte do que temos no momento”, finalizou.

*Com informações da assessoria.

