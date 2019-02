Clubes paulistas acirram rivalidade por novos patrocínios

São Paulo (SP) - O começo de ano mostrou uma disputa acirrada entre os clubes paulistas em busca de patrocinadores. Valorizar a camisa, aumentar a verba e fechar um bom contrato mexeu até com os torcedores.

O Corinthians acertou com dois ex-parceiros do São Paulo e ainda assinou acordo com o BMG, principal concorrente da Crefisa, que renovou com o Palmeiras. O Santos perdeu o patrocínio da Caixa e, dos quatro clubes do Estado, é quem menos está faturando com seu uniforme. O Palmeiras lidera com folga essa disputa com R$ 81 milhões pagos anualmente pela Crefisa.

O Corinthians aparece em segundo lugar na corrida, com seus R$ 31 milhões, o São Paulo tem R$ 19 milhões e o Santos, R$ 6 milhões. Os valores não são oficiais e foram apurados pelo Estado. Também podem sofrer variações. O clube alviverde, por exemplo, ganhará mais R$ 15 milhões de luvas por ano pela renovação da parceria, outros R$ 6,8 milhões em propriedades de marketing (parte do salário de Lucas Lima e Borja) e uma premiação no valor de R$ 34 milhões em caso de conquista de todos os torneios possíveis.

O Corinthians inovou no modelo de parceria com seu patrocinador máster e se tornou sócio do BMG em um banco digital - a plataforma será lançada em um mês e o clube ficará com 50% do lucro. A diretoria prefere não estipular um teto de quanto poderá faturar, mas o presidente Andrés Sanchez prometeu grande surpresa ao torcedor a cada 200 mil novos correntistas.

O diretor de marketing Luis Paulo Rosenberg informou que o clube recebeu R$ 30 milhões de adiantamento - R$ 24 milhões referente à exposição da marca na camisa em 2019/20 e R$ 6 milhões de eventual lucro da nova parceria.

A chegada do BMG serviu até agora ao menos para gerar mais rivalidade entre os torcedores nas redes sociais. As instituições se provocaram pelo Twitter e gerou o aumento de milhares de seguidores.

O Corinthians conta ainda com outros cinco patrocinadores. Dois deles, a Poty e a Joli, estavam no uniforme do rival São Paulo na temporada passada. O clube tricolor não chegou a um acordo pela renovação com essas marcas em 2019 e atualmente está com apenas três parceiros.

O master do time também é uma instituição financeira: o banco Inter. O Santos, no entanto, vive situação mais complicada, pois perdeu para a atual temporada o apoio da Caixa, que em 2018 rendeu ao clube cerca de R$ 10 milhões. O executivo de marketing do Santos, Marcelo Frazão, acredita que o uniforme poderá contar com a exposição de até sete marcas.

"O principal objetivo é o financeiro, de maximizar receita. O futebol brasileiro ainda não pode dar ao luxo de priorizar a questão estética e ter poucos logos na camisa. É necessário fatiar o investimento entre vários espaços do uniforme", concluiu.

