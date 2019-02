Talentos amazonenses se apresentam no CT do Botafogo e Fluminense

Seguindo a linhagem de jogadores profissionais da família, os talentos manauaras se apresentam nesta segunda-feira (18) nas categorias de base do Botafogo e Fluminense | Foto: Divulgação

Manaus - Chega a ser clichê escrever que todo brasileirinho já nasce com uma bola de futebol nos pés. Porém, na família Santana, a frase é a mais pura realidade. Com apenas 10 e 8 anos, respectivamente, os irmãos Kauã e Kauê já sabem o que querem ser quando crescerem e estão bem próximos disso. Os atletas da Escolinha de futebol Guerreirinhos, localizada no Parque das Laranjeiras, Z ona Centro-Sul de Manaus, embarcaram no domingo (17) para uma nova fase de suas vidas.

Seguindo a linhagem de jogadores profissionais da família, os talentos manauaras se apresentam nesta segunda-feira (18) nas categorias de base do Botafogo e Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ), para a alegria do pai, o empresário André Fonseca e do avô Wilson Santana, ex-jogador do Rio Negro nas décadas de 60 e 70.

Maior apoiador das promessas, André revela que a paixão dos seus filhos pelo futebol surgiu bem cedo. Em 2014, Kauã ingressou na escolinha oficial do Fluminense. Na época, o jovem tinha apenas cinco anos. Por acompanhar seu irmão, Kauê logo recebeu o convite para também treinar no clube. Logo de cara, ambos chamaram atenção pelo talento e habilidade.

“Eles desde pequeno sempre aperreavam para treinar. Aí começou a ficar mais sério, depois do Kauã começar a treinar e receber elogios. Por onde passamos, as pessoas comentam a qualidade de ambos e foram evoluindo. Quando falaram que eram o sonho deles, passei a investir. O Kauê e o maior fã do Kauã, o mais velho. Ambos começaram no Guerreirinhos. O Kauê sempre ia acompanhando o irmão na escolinha. Até que um dia o professor jogou uma bola para dominar e ele surpreendeu pela categoria para bater na bola. A partir daí começou a treinar também”, explicou o orgulhoso pai.

Ao longo dos anos, os jovens passaram a se destacar, porém, tudo mudou quando Kauã participou de um período de observação em Caio Martins, o Centro de Treinamento (CT) do Botafogo, no Rio de Janeiro.

“Há um ano e meio, levei o Kauã para a clínica do Botafogo e gostaram muito dele lá. Voltamos para Manaus e visei ao Guerreirinhos que ele estava sendo observado pelo rival. Quando foi em dezembro de 2017, fomos para a Copa Guerreirinhos, no Rio. O Kauã foi destaque e começou a ser monitorado pelo Fluminense também. Porém, duas semanas atrás, recebi uma ligação do Botafogo. O olheiro disse que ele cresceu e evoluiu demais. Assim, pediram para que eu o levasse para o Rio de Janeiro para negociar a possibilidade de ficar de vez por lá. Ele se apresenta, amanhã à tarde”, informou André, que de quebra, recebeu mais um convite.

Ao longo dos anos, os jovens passaram a se destacar, porém, tudo mudou quando Kauã participou de um período de observação em Caio Martins, o Centro de Treinamento (CT) do Botafogo, no Rio de Janeiro

Após de destacar em competição locais e ser uma das promessas na sua idade, Kauê foi convidado a participar de um período de testes no Fluminense. O jovem tem grandes chances de fazer parte da primeira equipe de atletas nascidos em 2010 do Tricolor das Laranjeiras.

“O Kauê participou de uma peneira do Fluminense aqui em Manaus. Os olheiros o observaram jogando futsal na Arena Amadeu Teixeira e no outro dia viram na peneira. Eles gostaram muito e o convidaram para um período de monitoramento com grande chance de ficar, porque estão montando a primeira equipe 2010 do Fluminense. Ele também vai se apresentar amanhã de manhã, mas em Xerém”, disse o pai que, se tudo der certo, tem a intenção e se mudar de vez com os dois para o Rio.

“Eles já batalham há um tempo por isso e vou ajudar a realizar esse sonho”, completou André que acredita que os filhos podem ser a nova geração de jogadores da família e honrar a bandeira do Amazonas nos principais clubes do futebol brasileiro.

