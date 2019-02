Goleiro do Naça revela: “Um dos segredos é a concentração”

Manaus - Os últimos resultados do Naça dentro de campo estão empolgando a torcida e um dos principais responsáveis pelo bom momento é o goleiro André Regly. Na sua última atuação, ele foi peça fundamental para a vitória por 1 a 0, sobre o Manaus. Mas, nesta quarta-feira (20), André e companhia tem nova batalha e desta vez será contra o líder do Campeonato Amazonense, Princesa do Solimões. O arqueiro revela qual ‘arma’ pretende usar para enfrentar o adversário.

”Sabemos da dificuldades que teremos pela frente. Jogar contra uma equipe forte, que vem muito bem na competição, mas um dos nossos segredos e a concentração durante os 90 minutos. Com garra e disposição conseguiremos fazer um grande jogo e se Deus quiser sair com o resultado positivo”, afirmou.

Atualmente, o Leão da Vila ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação, com 6 pontos. Estreou com derrota, mas venceu os dois últimos jogos, sempre com destaque para o jovem goleiro de 23 anos. André faz questão de atribuir o seu desempenho ao preparador de goleiros, Raphael Perrone e ao seu colega de posição, Gabriel Moreira.

“Fico feliz pela minha atuação, mas não sou o único responsável por isso. Somos um grupo, a comissão técnica e meus companheiros, no meu, caso mais diretamente, o Raphael Perrone e o Gabriel, que é meu companheiro de posição. Eles me ajudam muito, são fundamentais para meu desempenho, principalmente, incentivando”, enfatizou,

Nacional FC e Princesa do Solimões se enfrentam às 20h, na Arena da Amazônia, em jogo válido pela quarta rodada do Amazonense.

*Com informações da assessoria.

