Vasco busca vaga contra o Serra-ES pela Copa do Brasil

Embalado pela vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, que lhe rendeu o título da tradicional Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (20), o Vasco volta a campo para medir forças com Serra a partir das 20h30 (de Manaus), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), no confronto único pela segunda fase da Copa do Brasil.



O Cruzmaltino quer manter o pique para sofrer menos do que na estreia, quando penou para arrancar empate por 2 a 2 com o Juazeirense na Bahia.

Diante de um Serra, que eliminou o Remo com um triunfo por 1 a 0 na primeira fase, o Vasco dessa vez não poderá contar com a vantagem do empate. Caso aconteça a igualdade, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. Por isso que o técnico Alberto Valentim cobra evolução de sua equipe.

“Sabemos que precisamos melhorar apesar de termos conquistado o título da Taça Guanabara. Falo isso pois o nível de exigência vai aumentar com o passar da temporada e existem muitos erros para serem corrigidos. Por isso mesmo que vamos entrar com a mesma determinação de sempre neste compromisso no Espírito Santo para não sermos surpreendidos”, disse Alberto Valentim.

O sufoco no jogo contra o Juazeirense, quando o Vasco conseguiu o gol de empate nos minutos finais, serviu de alerta.

“Vai ser mais um jogo complicado, pois a Copa do Brasil não permite falhas ou um jogo ruim. Pode acabar custando tudo aquilo que planejamos para a temporada e por isso mesmo estamos concentrados e cientes do que podemos esperar. O Serra conseguiu a sua classificação e por isso tem méritos de chegar a este confronto. Vai contar com nosso respeito como todos os adversários merecem”, declarou o goleiro Fernando Miguel.

Para este compromisso Alberto Valentim vai manter a base que conquistou a Taça Guanabara. Porém, segue sem poder contar com o meia Thiago Galhardo, que permanece com fortes dores na coxa direita. Bruno César continua no setor.

