Projeto em Iranduba traz esperança para jovens carentes do Amazonas

Iranduba - Toda criança, adolescente e até a vida adulta sonha em realizar algo na vida. Às vezes, é preciso que apenas alguém acredite e dê uma oportunidade para que aquela pessoa consiga conquistar àquilo que tanto almeja. É dessa forma que o projeto "Formando Campeões", localizado em uma feira do Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 17 km de Manaus), tem trabalhado visando o crescimento de pessoas carentes na área de esporte e cultura.

O projeto foi criado no dia 1º de abril de 2017, pelo faixa preta de jiu-jitsu Valmir Dieb e a esposa Wanderluce Cantuares, de 47 anos, que juntos vieram de Manaus com cinco filhos. A idealização teve um grande alcance, e, hoje, aproximadamente 80 jovens participam diariamente das aulas oferecidas pelo Formando Campeões.

De acordo com Valmir, a ideia surgiu para suprir à falta de academias na região. Ainda segundo ele, em 2017, surgiu a ideia de criar a primeira academia de lutas. Porém, como a comunidade necessitava de algo maior e que incentivasse o crescimento de pessoas, então foi decidido a criação do programa.

"Naquele tempo, eu apenas treinava com filhos e amigos na feira. Após ver que muitas pessoas gostariam de participar dos treinos, eu, juntamente com a minha esposa, decidi abrir o projeto e até hoje tem sido um grande trabalho realizado para a comunidade. Eu fico muito feliz de ter trazido um pouco de esperança para essa criançada”, enfatiza Valmir.

Conforme o idealizador do projeto, o Formando Campeões não recebe ajuda da Prefeitura de Iranduba e nem do Governo do Amazonas. É uma iniciativa mantida apenas por proprietários de mercearias, lanchonetes e mercadinhos.

“Seria muito importante que a Prefeitura e o Governo olhassem por esse projeto. Aqui, em meio a lama, existem jovens que valem ouro, que têm grande potencial para representar bem o nosso Estado mundo afora”, completou.

Promessa para 2019

O jovem Mateus Fernandes, de 20 anos, é a grande promessa do Formando Campeões para 2019. O garoto, que já treina há três anos jiu-jitsu na escolinha, já conquistou vários títulos em Iranduba e na capital amazonense.



“Já conquistei campeonatos amazonenses. Uma das conquistas que me deixou bastante feliz foi no MMA, no Borel Combat, que eu representei o Iranduba. Lutei com um menino do município de Aroni, e eu venci. Minha luta com ele durou 49 segundos. Foi o combate mais rápido do campeonato. Agora estou me preparando para o “KFC”, que será realizado agora em abril”, informa o jovem.

Expansão do projeto

Com o crescimento do projeto na área de lutas, outras modalidades sugiram no decorrer desses anos. Agora o projeto conta com aulas de jiu-jtsu, capoeira, Artes Marciais Mistas (MMA), muay thai, além de aulas de dança, como hip-hop, swingueira, axé, e até quadrilha.



Amaurilson Alves, de 20 anos, que é o líder da dança swingueira, ressalta a importância de manter o projeto. Para ele, muitos jovens, por não terem oportunidades, acabam entrando para o mundo da drogas. "Com as aulas, muitos jovens tem visado um futuro melhor", destaca Alves.

“Além de darmos esperança de crescimento para essa juventude, pois eu também sou jovem, temos trabalhado bastante para realizarmos apresentações. Graças a Deus, as oportunidades têm surgido. Já competimos fora de Iranduba e ficamos em sétimo lugar, para nós foi um feito incrível, pois nunca tínhamos saído para eventos fora daqui”, explicou.

Quem pode participar?

Não há faixa etária para a participação de aulas na sede. Crianças, adolescentes, homens e mulheres que desejam entrar para o projeto basta comparecerem no local e se inscreverem junto aos coordenadores de cada modalidade. As aulas são das 18h às 20h.

Ajuda no projeto

Quem deseja ajudar o Formando Campeões pode entrar em contato com o coordenador-geral do projeto, Valmir Dieb, pelos números (92) 99293-6370 e 99466-9635. Ou se preferir, pode ir até o local onde é realizado as atividades. O endereço é: Feira Modelo, em frente ao bairro São José, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba.

