Desfalques no Nacional preocupam técnico Lana

Manaus - O técnico do Naça, Aderbal Lana, nunca escondeu a preocupação com as poucas peças que tem no elenco. Segundo ele, faltam opções no banco. O time encara o Princesa do Solimões, nesta quarta-feira (20), às 20h, na Arena da Amazônia, mas hoje, o principal adversário do Leão da Vila é o desfalque. O técnico azulino revela que não poderá com quatro jogadores que estão no departamento médico e um cumprindo suspensão.

Além do lateral Guilherme e o volante Mineiro que já estavam no DM, essa semana, Lana não poderá contar com o lateral Victor, os volantes Fernando e Paulinho Índio. Este último cumpre suspensão, após ter sido expulso na última partida, diante do Manaus.

“É um elenco pequeno, temos 12, 13 jogadores de fora, o restante são da casa. Temos os volantes de outros estados, mas quase todos fora do jogo, o único que não está machucado é o Paulinho Índio, mas foi expulso no último jogo. O garoto que jogou na lateral, o Victor, amanheceu febril, com um resfriado forte. O Léo Mineiro saiu também com uma contusão, foi diagnosticado com uma lesão na coxa e mais dois que também estão nesta situação. A gente tem que quebrar a cabeça para montar uma equipe competitiva, mas está tudo bem, está tudo tranquilo", pondera.

Diante da situação dos desfalques, o comandante ainda lamenta o curto espaço de tempo para treinar. Ele conta que praticamente não houve trabalho antes de encarar o Tubarão de Manacapuru.

"Praticamente não houve treino, após o jogo (contra o Manaus). Fizemos um trabalho aquático segunda-feira, mais voltado à recuperação, pois foi um jogo muito disputado e os atletas ficaram cansados. Na terça-feira fizemos um recreativo”, disse.

Mesmo com os problemas, Lana revela que tem boa expectativa para o duelo diante do Princesa.

“Esperamos um jogo difícil, uma partida que vai fazer o Nacional se superar, pelos problemas que nós temos aqui dentro de contusões, mas sempre com o pensamento voltado a fazer uma boa partida e conquistar um resultado positivo”, afirma.

Ingressos

As entradas para a partida custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O clube está com uma promoção, qualquer ingresso comprado até às 15h, na sede do clube que fica na Rua São Luiz 230, bairro Adrianópolis sairá pelo valor de R$ 10, ou seja, meia entrada.

*Com informações da assessoria.

