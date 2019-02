Vasco supera o Serra-ES e avança na Copa do Brasil

Vasco da Gama avançou sem sufoco à próxima fase da Copa do Brasil | Foto: Gregório Júnior/Vasco

O Vasco segue com a boa fase neste início de temporada e venceu por 2 a 0 o Serra-ES, em Cariacica. Com o resultado, os cruzmaltinos se classificaram para a Terceira Fase da Copa do Brasil.

Os cariocas dominaram os 90 minutos e abriram o placar no primeiro tempo, com Lucas Mineiro. Nos acréscimos da etapa final, Ribamar marcou o segundo e deu números finais ao confronto.

O adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil será definido do confronto entre Avaí-SC e Brasil de Pelotas-RS, que se enfrentam somente no dia 7 de março.

Jogo

O Vasco começou a partida tendo o controle da posse de bola, mas sem criar boas chances. O Serra apostava nos contra-ataques, só que parava na marcação cruzmaltina. Os cariocas criaram a primeira boa oportunidade de abrir o placar aos 16 minutos. Bruno César achou Yago Pikachu na área. O meia chutou cruzado, mas por cima do travessão.

O panorama da partida continuou o mesmo até os 26 minutos. Após cobrança de escanteio, Lucas Mineiro subiu sozinho para cabecear para a rede.

O revés foi sentido pelos donos da casa, que viram o Vasco pressionar em busca do segundo gol. Os cruzmaltinos rondaram a área, mas pecaram no último passe.

Nos minutos finais, os cariocas diminuíram o ritmo e permitiram que o Serra equilibrasse o jogo.

No segundo tempo, o Serra voltou com outra postura e criou boa chance logo com um minuto. Após boa troca de passes, a bola chegou em Rael na área. No entanto, o atacante chutou pela linha de fundo.

O susto fez o Vasco acordar no jogo. Os cruzmaltinos voltaram a assumir o controle da posse de bola e começaram a desperdiçar bons lances no ataque. O atacante Maxi López recebeu passe na entrada da área, mas permitiu a chegada do defensor antes da finalização. Depois, Yan Sasse fez boa jogada, só que chutou muito mal.

O Vasco voltou a controlar o jogo, mas sem muita objetividade. Somente aos 38 minutos, Rossi foi lançado na área e chutou sobre o travessão. Nos minutos finais, o Serra ainda esboçou uma pressão, mas viu os cariocas decretarem a classificação, com gol de Ribamar, nos acréscimos.

