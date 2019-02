Triatleta amazonense fala sobre benefícios do esporte na gravidez

Manaus - Quebrando o tabu de que grávida não pode praticar exercícios físicos, a triatleta Dadá Lopes participou da competição na Ponta Negra com quase cem atletas. O desafio era correr em direção à água para nadar mil metros e, em seguida, correr 5 quilômetros. A triatleta ficou na quarta posição do Desafio Swim + Run.

Para Dadá Lopes, o esporte é um grande aliado da gestação e com seis meses da sua primeira filha, explicou como é o cotidiano de treino e os benefícios das atividades, além de destacar a importância de um acompanhamento médico durante a prática.

“Com dois meses de gravidez eu participei de uma maratona e não sabia que estava grávida. Com três meses o médico me orientou que eu tinha que dar uma pausa no ritmo que eu estava, tinha que apenar caminhar. E eu fiquei muito triste, pois o esporte é uma das coisas que eu mais amo. E no quarto mês ele autorizou a praticar natação e pilates. Só não podia pedalar e correr”, diz Lopes.

Dadá sempre foi muito ativa, competitiva, e para não ficar de fora do desafio, decidiu fazer a prova em dupla com Luciana Maciel, sua colega da equipe Pit Tri. Ela nadou os mil metros e Luciana correu os 5 km. “Nessa competição uma deu força para a outra. A minha amiga voltou de uma recuperação, pois seu joelho estava machucado e mesmo assim alcançamos em quarto lugar na equipe”, conta.

Dadá fez a prova em dupla com Luciana Maciel, sua colega da equipe Pit Tri | Foto: Arquivo Pessoal

A triatleta explicou que das atividades, a preferida da filha Maria Fernanda, é a natação, pois enquanto nada, a bebê não para. “Toda vez que eu entro na água ela começa a se mexer. Maria Fernanda é uma ótima companhia para os esportes e depois de praticar nossas atividades ficamos ótimas. Minha intenção é ensiná-la desde cedo a nadar, pois eu, antes, tinha pânico de nadar, quase morri afogada e não quero que minha filha passe por isso”, ressaltou.

Dadá é triatleta e está grávida de seis meses | Foto: Arquivo Pessoal

Dadá contou que tanto ela como a Maria Fernanda se sentem muito bem após a prática dos exercícios e que sempre conta com as orientações do médico.



“Eu fui ao médio e ele me elogiou. Eu percebo vários benefícios, durmo melhor, antes eu ficava com dores nas pernas e nas costas. Com o esporte eu senti melhora e não estou sentindo nada. Meu esposo no início ficou com medo, mas hoje ele só me incentiva”, enfatizou.

