Centro de treinamento dá aulas grátis de Krav Magá para mulheres no AM

Manaus - O Krav Magá é um estilo de luta desenvolvido em Israel e é voltado para a defesa em situações reais de conflito. Devido a sua eficiência, a luta passou a ser utilizada pelo exército de Israel e, em seguida, conquistou adeptos no mundo todo, como o instrutor de artes marciais Mário Brasil, de 43 anos.

Pensando na eficiência da luta e na proximidade do Dia Internacional da Mulher, Mário resolveu promover oficinas gratuitas para ensinar técnicas de defesa pessoal às mulheres. Ele explicou que a base da luta é o Krav Magá, mas diversos outros estilos marciais também são aplicados na auto-defesa.

"Nós treinamos desde a defesa de agressões simples, até a defesa de tentativas de estupro e assalto a mão armada", explicou o instrutor. As aulas tiveram início no dia 18 de fevereiro e seguem até o dia 10 de março, elas são ministradas no Centro de Treinamento Marcial do Amazonas, na avenida Presidente Castelo Branco 1071, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.

O maior princípio do Krav Magá é o auto-controle | Foto: Divulgação

Krav Magá

Apesar de sua utilização no exército e de suas origens em lutas de rua, Mário afirmou que o maior princípio do Krav Magá é o auto-controle, e que o confronto direto só deve ser utilizado em último caso.

"Além de trabalhar bastante o controle emocional, o Krav Magá também trabalha seu sistema cardiovascular, seu físico, e a sua anatomia, conhecendo o seu corpo. O estudante também queima calorias devido às atividades físicas constantes. São vários fatores em que o Krav Magá contribui para o bem-estar do ser-humano", explicou Mário.

O instrutor também falou que não existem competições esportivas de Krav Magá devido ao seu lado mais prático e ausência de regras, por isso o Krav Magá não é considerado uma arte marcial. "Essa é uma diferença muito grande para outras modalidades como o karatê, taekwondo e judô, que migraram para o lado esportivo. O Krav Magá não visa competição, ele visa literalmente a sobrevivência do indivíduo".

Mário Brasil durante treinamento de militares no CIGS - Centro de Instrução de Guerra na Selva | Foto: Divulgação

O Instrutor

Faixa preta em karatê de contato há mais de vinte anos, Mário Brasil teve o primeiro contato com o Krav Magá em 2009, quando atuava como militar na 12ª Companhia de Guardas. "O tenente-coronel Fernando Montenegro foi o precursor do Krav Magá no Amazonas. Foi ele quem acabou trazendo o krav magá pro CIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva".

Mário Brasil participou de um curso para instrutores de Krav Magá em 2011 e dedicou-se ao ensino da técnica de luta ao entrar na vida civil. No entanto, os laços firmados durante seu período como militar permitiram que ele continuasse auxiliando o exército, promovendo módulos de luta entre os militares.

"Eu auxilio o módulo de lutas da Polícia da Aeronáutica desde 2017, e desde 2015 estive presente no módulo de luta do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Estamos sempre auxiliando nas instituições militares como convidados", explicou.

