'Olheiros' do Fluminense caçam talentos do futebol feminino em Manaus

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (22), a partir das 16h30, os observadores das categorias de base do Fluminense (RJ), Isaias Barbosa Rodrigues (técnico) e Felipe dos Anjos Torres (auxiliar técnico), visitarão as dependências do estádio Carlos Zamith, onde será realizada uma avaliação para o futebol feminino do clube carioca.

O teste ocorrerá neste sábado (23), no período matutino e vespertino, assim como domingo (24) pela manhã. O coordenador do projeto ACC, Lúcio Silva, cumpre o combinado, de levar um dia antes da avaliação os observadores ao estádio.

"Eu me comprometi de levar eles (observadores) para conhecer o estádio Carlos Zamith, local da avaliação, no sábado e domingo", disse Lúcio.

Cada jogadora fez a doação de três quilos (3kg) de alimentos não perecíveis, com a exceção de açúcar e sal, para a inscrição. Todo alimento arrecadado será doado às famílias carentes que pertencem ao projeto Atletas Com Cristo (ACC), na capital e o interior.

A avaliação será para o futebol feminino do Fluminense (RJ) e visa descobrir talentos na capital amazonense. Meninas com idade mínima de 13 anos e seis meses e mulheres com idade máxima de 27 anos participarão da seletiva.

Para mais informações basta entrar em contato com o coordenador-geral, Lúcio Silva, pelo número (92) 99177-1370.

*Com informações da assessoria

