Penarol enfrenta Rio Negro pela 5ª rodada do Barezão neste domingo

Manaus - A vitória do Penarol Atlético Clube por 2 a 1 diante do Iranduba na última rodada do Campeonato Amazonense, na quarta-feira (20), animou a equipe e agora já pensa na partida de domingo (24) contra o Rio Negro às 16h no estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, na Zona Oeste da cidade, em jogo válido pela 5ª rodada do certame.

Para definir os titulares que entrarão em campo com a missão de dar ao torcedor Itacoatiarense a terceira vitória no campeonato, o técnico Adinamar Abib realizou nesta sexta-feira (22), por volta das 15h30, um coletivo no Campo do 3B, cedido gentilmente pelo presidente do clube “Bosco”.

No apronto, Abib corrigiu posicionamento dos jogadores, treinou bolas paradas, e jogadas ensaiadas. A única baixa do leão, é o meio-campista Kariri com uma lesão na posterior da coxa.

O próximo confronto do Penarol é diante do Rio Negro no domingo (24) às 16h no estádio Ismael Benigno (Colina) em Manaus.

