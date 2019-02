Atletas representam Amazonas em Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Manaus - O Amazonas será representado por três lutadoras no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, a ser realizado de 29/4 a 6/5, em Barueri, São Paulo. Trata-se de Yara, 26, e Yana Gadelha, 22, as "irmãs Gadelhas", e Débora Alves, 19. Elas contarão com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), em busca de resultados positivos para o Estado.

Além do sonho em conquistar títulos importantes pela "arte suave", as três têm em comum feitos obtidos por meio da modalidade, como o Campeonato Amazonense e o Manaus Internacional Open. Dentre essas conquistas se destaca o terceiro lugar alcançado por Yana no Europeu de Jiu-Jitsu realizado neste mês, em Portugal, sendo essa uma das competições mais difíceis do esporte.

“Gostaria de agradecer primeiro a Semjel e a Prefeitura de Manaus pelo apoio. O Europeu foi uma experiência nova de estar lutando um campeonato tão importante, internacional e com atletas do mundo todo. A expectativa para o brasileiro é bem maior e o nosso objetivo é voltar com a vitória”, contou Yana, faixa roxa de jiu-jitsu.

Yara vai em busca do seu primeiro título brasileiro. “A expectativa é de retornar com o título de campeã brasileira. Ano passado batemos na trave, mas esse ano queremos voltar com o título”. Ela conta, ainda, como é lutar lado a lado com a irmã.

“É um pouco tenso porque quando eu estou lutando, ela está do outro lado. Então, a gente cresceu no esporte juntas, uma torcendo pela outra. Às vezes luto com o coração, mais por ela do que por mim”, afirmou Gadelha que já pratica jiu-jitsu há 11 anos.

Já Débora Alves, faixa azul, declarou ter iniciado a vida esportiva no judô e MMA, mas agora ela busca o bicampeonato brasileiro pela arte suave.

“A preparação está forte, estamos treinando bastante, assim como eu e as meninas que estão comigo. Porque além de parceiras de treino, nós somos amigas também e uma ajuda a outra a crescer. Nós agradecemos a Semjel e a Prefeitura de Manaus por estar ajudando a gente, pois é uma oportunidade que todos querem ter e para gente que treina é muito importante”.

O investimento no esporte é uma das marcas da gestão do prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, como destaca o secretário da Semjel, João Carlos.

“A nossa prioridade, enquanto gestão pública, é oportunizar momentos como esses para o desenvolvimento desses atletas em suas modalidades. O prefeito Arthur Neto tem um plano para os nossos atletas e o estamos seguindo”, ressaltou.

