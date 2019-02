Saiba como fazer inscrição para Jogos do Sesi 2019 no AM

As inscrições podem ser feitas na sede do SESI Clube, localizado na Alameda Cosme Ferreira, 7399, São José I | Foto: Divulgação

Manaus - O Sesi Amazonas começa a inscrever na próxima segunda-feira, 4 de março, para a 19ª edição dos Jogos Sesi, que acontece a partir de maio de 2019, no Clube do Trabalhador, com previsão de reunir cerca de 5 mil trabalhadores atletas de empresas do Polo Industrial de Manaus. As inscrições vão até 18 de abril.

De acordo com o gerente de Promoção à Saúde, Antônio Júnior, as empresas podem inscrever trabalhadores com vínculo empregatício admitidos até dois meses antes do início da competição.

O torneio será disputado nas modalidades futebol de campo, futsal (máster e principal), vôlei de praia e vôlei de quadra, nos naipes masculino e feminino. Cada atleta poderá participar de até três modalidades.

Todas as partidas serão disputadas entre os meses de maio e novembro, nas arenas do SESI Clube, que dispõe de dois ginásios poliesportivos, dois campos de futebol de grama sintética, duas quadras para vôlei de praia, além do Estádio Roberto Simonsen, que oferece gramado de excelente qualidade, túneis para acesso das equipes dos vestuários até o gramado, cabines de som e área de aquecimento dos atletas.

Para o gerente, os jogos contribuem para adoção de um estilo de vida saudável pelos trabalhadores, além de representarem um momento de confraternização entre trabalhadores e com seus familiares.

As inscrições podem ser feitas na sede do Sesi Clube, localizado na Alameda Cosme Ferreira, 7399, São José I, atendimento das 8h às 19h. Mais informações através dos números 3216-1013 e 3216-1037 ou, pelo e-mail sesi.jogos@sesiam.org.br

