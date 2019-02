FAX inicia treinamento para o Campeonato Brasileiro de Xadrez

Até a data do evento, serão cerca de dois meses de treinamento intenso nas categorias que vão do Sub-8 ao Sub-18 | Foto: Reprodução





Manaus - A Federação Amazonense de Xadrez (FAX) iniciou, nesta terça-feira (26/02), o treinamento para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado de 18 a 21 de abril, no Festival Nacional da Criança, em Florianópolis - SC, e no Festival Nacional da Juventude, em Poços de Caldas - MG.

“A preparação é algo muito importante na vida de um atleta e poder contribuir para esse processo é muito gratificante. Tenho certeza que teremos competidores preparados para representar o Amazonas nesta competição”, destacou o secretário da Sejel, Caio André de Oliveira.

Até a data do evento, serão cerca de dois meses de treinamento intenso nas categorias que vão do Sub-8 ao Sub-18. A equipe amazonense, que será composta por 11 atletas de diferentes categorias, já conta com quatro campeões nacionais.

Com apenas sete anos de idade, uma das promessas é a atleta Gisele Chávez de Lima, que venceu a competição Estadual na categoria Sub-8, nos anos 2018 e 2019. Gisele iniciou sua caminhada no xadrez na Escolinha de Iniciantes da Vila Olímpica de Manaus e este ano estará defendendo pela primeira vez a bandeira do Amazonas na competição nacional.

Treinamento - O vice-presidente da FAX e responsável pelo treinamento dos competidores, Paulo Assis, é quem irá acompanhar os sete atletas das categorias Sub-8 à Sub-14 ao longo do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que esses enxadristas farão um trabalho diferenciado, visando a preparação para a competição, por meio da parceria entre Sejel e FAX.

“Estamos trabalhando em busca dos melhores resultados para o Amazonas. Nossos atletas são focados e acredito que eles terão um excelente desempenho na competição”, disse Assis.

Chance de medalha - Outra promessa é a representante amazonense na categoria Sub-18, que foi vice-campeã brasileira dos Jogos Escolares da Juventude em 2018, Vitória Aparecida. Este ano, a atleta vai em busca de mais uma medalha para o Estado na competição, juntamente com mais três competidores, que compõem a equipe das categorias Sub-16 e Sub-18. O técnico responsável por esses atletas é o professor Marco André Gomes.

Escolinha de Iniciação da Vila – A Escolinha de Iniciantes de xadrez da Vila Olímpica está com inscrições abertas. Os interessados deverão entregar, no ato da inscrição, cópias da certidão de nascimento ou RG do aluno, duas fotos 3x4, comprovante de residência e comprovante escolar. As inscrições são gratuitas.

As aulas são realizadas todas as terças e quintas-feiras pela manhã (das 8h30 às 10h) ou à tarde (das 14h às 15h30), e podem participar crianças e adolescentes de sete a 14 anos.

Leia mais:

Museu Internacional do Esporte tem pré-lançamento em Manaus

Saiba como se inscrever para os Jogos do Sesi 2019 no AM