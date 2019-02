6ª rodada do Amazonense pode definir classificados para as semifinais

Na capital, a bola começa a rolar às 18h no Estádio Ismael Benigno, a Colina | Foto: Divulgação

Com todos os quatros jogos realizados nesta quarta-feira (27), a sexta rodada da fase de classificação do 1º Turno do Campeonato Amazonense pode decidir todas as equipes que avançam para as semifinais. A partida destaque será o confronto entre os dois primeiros colocados, Princesa do Solimões e Fast, respectivamente, que se enfrentam na Colina.

A sexta rodada será aberta às 16h, longe da capital. No Estádio Floro de Mendonça, localizado em Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus), Penarol e Manaus FC entram em campo precisando dos três pontos para se tranquilizarem na competição.

Princesa do Solimões íder do campeonato com 12 pontos | Foto: Divulgação

A pior situação é do atual bicampeão amazonense que anotou apenas sete pontos em cinco jogos. Assim, se o Leão da Velha Serpa, que tem nove pontos, saia de campo com a vitória, o Gavião do Norte passa a não contar apenas com as suas forças para avançar e terá que secar o Nacional.

Para piorar a situação, o time vem de duas derrotas seguidas na competição e já até trocou de comando técnico.

Na capital, a bola começa a rolar às 18h no Estádio Ismael Benigno, a Colina. Líder do campeonato com 12 pontos, o Princesa do Solimões visita o Fast, com 10 pontos. Praticamente classificados, as equipes decidem quem entrará na semifinal com a melhor campanha.

Fast tem 10 pontos | Foto: Divulgação

Logo depois, às 20h, Sul América e Rio Negro fazem o duelo dos desesperados. Quem vencer deixa o rival na zona de rebaixamento do Amazonense.



No mesmo horário, só que na Arena da Amazônia, o Nacional tenta chegar aos 12 pontos contra o Iranduba, que ainda não sabe o que é vitória no primeiro turno.

Comandados pelo técnico Aderbal Lana, o Leão da Vila Municipal também pode carimbar a sua passagem para o mata-mata do Campeonato Amazonense.

Leia mais:

FAX inicia treinamento para o Campeonato Brasileiro de Xadrez

Saiba como fazer inscrição para Jogos do Sesi 2019 no AM