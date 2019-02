Barcelona elimina o Real Madrid

O clube catalão não tomou conhecimento do rival Real Madrid e venceu por 3 a 0 | Foto: Divulgação

São Paulo - O Barcelona precisou de apenas 45 minutos para mostrar toda sua força na tarde desta quarta-feira (27). Em jogo que valia vaga na final da Copa do Rei da Espanha, o clube catalão não tomou conhecimento do rival Real Madrid e venceu por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, com dois gols de Suárez e um contra de Varane, todos no segundo tempo.

Apesar do placar, o Barcelona teve problemas no primeiro tempo. O Real Madrid teve grandes chances de abrir o placar, quase todas oriundas de jogadas de Vinícius Júnior, mas desperdiçou todas. Já no segundo tempo, o Barcelona marcou logo no início e tomou conta do jogo em seguida.

Com a vitória, o Barcelona chega à final da Copa do Rei e espera o vencedor do confronto entre Valencia e Bétis. Depois de empate por 2 a 2 no jogo de ida, as equipes se enfrentam em Valência nesta quinta-feira, às 16h (de Manaus).

Leia mais:

Barcelona e Real Madrid decidem vaga na final da Copa do Rei

6ª rodada do Amazonense pode definir classificados para as semifinais