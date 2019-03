Romário vira embaixador do PSV no Brasil

Com a camisa do PSV, Romário anotou 129 gols em 145 partidas, tornando-se um ícone do clube holandês | Foto: Thiago Fernando

São Paulo (SP) - Com a camisa do PSV, Romário anotou 129 gols em 145 partidas, tornando-se um ícone do clube holandês. Atualmente Senador do Rio de Janeiro, o “Baixinho” aceitou o convite do time europeu para tornar-se embaixador da equipe no Brasil.



“O PSV sempre foi um clube especial para mim e estou honrado em tornar-me embaixador do clube. É ótimo estar de volta”, afirmou o ex-jogador.

De acordo com o próprio clube da Europa, Romário será “a cara do PSV” em solo brasileiro. “Ele nos prometeu representar o time em diversas frentes, onde pensamos que ele adicionará valor ao PSV”, falou o diretor comercial Frans Janssen.

“Romário é uma lenda em Eindhoven, no Brasil e no mundo todo. Estamos radiantes que ele quer fazer sua parte para promover o clube”, completou o dirigente.

Na Europa, o baixinho também defendeu as cores do Barcelona e do Valencia.

