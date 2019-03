Flamengo estreia na Libertadores contra o San Jose

Rio de Janeiro (RJ) - O Flamengo inicia sua caminhada nesta edição da Libertadores nesta terça-feira (4), contra o San Jose-BOL, em Oruro. Os rubro-negros terão que encarar a altitude para estrear bem na competição sul-americana.

Os flamenguistas vão a campo com o intuito de pontuar, mesmo fora de casa. A altitude é um fator que é temido, mas o lateral direito Pará ressaltou que a equipe está pronta para fazer uma boa apresentação.

“Já tive a oportunidade de atuar na altitude algumas vezes. Tive a felicidade de conquistar a Libertadores em 2011 com o Santos e jogamos duas vezes com o The Strongest-BOL em La Paz. É complicado, mas estamos focados em estrear com o pé direito”, disse.

Pará revelou que o técnico Abel Braga treinou muito toque de bola para impedir a pressão dos bolivianos. “A gente sabe que a bola corre mais na altitude. Temos que tocar mais rápido e ter a posse de bola para surpreender o San Jose, que joga aqui nestas condições”, declarou.

Em relação a escalação, Abel Braga deve repetir a formação que venceu a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Arrascaeta segue como titular, com Éverton Ribeiro no banco de reservas. Os desfalques continuam sendo o zagueiro Rhodolfo e o atacante Uribe, que se recuperam de problemas físicos.

O San Jose quer fazer valer o mando de campo para poder sonhar com a classificação para as oitavas de final. Os donos da casa sabem que foram da altitude dificilmente vão conquistar bons resultados.

