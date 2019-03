Mr.Cage vs Rei da Selva tem mudanças e combates definidos; confira

Inicialmente, a organização anunciou 13 combates no card, mas agora são 14 | Foto: divulgação

Manaus - Os contratos para a edição inaugural do evento Mr. Cage vs Rei da Selva – Champions vs Champions já foram formalizados e também foram anunciadas mudanças pontuais no card. Os combates acontecem no dia 16 de março, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus. Os portões serão abertos às 17h e as lutas serão iniciadas às 18h.

Inicialmente, a organização anunciou 13 combates no card, mas agora são 14. De acordo com o presidente do Rei da Selva, Diogo Dutra, foi incluída a luta entre Heliton dos Santos (The Pride) e Alberto Bolo Thai (Marajó Brothers), válida pelo peso leve no card principal do Desafio Amazonas vs Pará.



Outra mudança na programação é saída de Paulinho Capoeira (Team Cardoso) que, lesionado, cedeu espaço para Rubem de Fé (Nonato Muay Thai) encarar o ex-UFC Iliarde Santos (Marajó Brothers) no confronto válido pelo peso galo do Desafio Amazonas vs Pará no card principal.

Ingressos à venda

De acordo com a organização, os ingressos serão vendidos nos seguintes valores: R$ 20 (arquibancada), R$40,00 (cadeira simples), R$70 (cadeira VIP) e R$ 200 (mesa para quatro pessoas). O evento também estará arrecadando alimentos não perecíveis no dia e a organização recomenda 1 kg de qualquer item por pessoa. Os bilhetes também estão sendo vendido pela internet, por meio do site Shopping dos Ingressos - www.shopingressos.com.br. Informações: (92) 98413-6784.

Mr.Cage vs Rei da Selva #1 – Champions vs Champions



Dia: 16 de março de 2019

Local: Arena Amadeu Teixeira (Manaus)

Horário: a partir das 17h (abertura dos portões)

Card Principal:



Luta 14

MAIN EVENT

DEFESAS DE CINTURÕES

Unificação dos Cinturões da Categoria Peso Mosca até 58 kg

Mateus Raposinha - Mr Cage (TFT - Vitória da Conquista - BA) vs Mauricio Almeida - Rei da Selva (Way Fitness)

Luta 13



CO MAIN EVENT

DEFESA DE CINTURÃO DO MR.CAGE E REI DA SELVA

Categoria Peso Pena até 66 kg

Marcos Marajó (Champions Factory/White House) vs Jordan Rocha (Squad92)

Luta 12



DEFESA DE CINTURÃO REI DA SELVA E DISPUTA DO INTERINO MR CAGE

Categoria Peso Leve até 70 kg

Diego Passos (OCS Monteiro) vs Moisés Costa (Naldo Team)

Luta 11



DEFESA CINTURÃO MR.CAGE E DISPUTA CINTURÃO REI DA SELVA

Categoria Feminina

Peso Palha até 53 kg

Ketlen Esquentadinha (ACR-MMA Luta Livre) vs Jessica Luana (Equipe Alfa)

Luta 10



DISPUTA CINTURÃO INTERINO DO REI DA SELVA COMBAT

Categoria Peso Meio Médio até 77 kg

Valmir Júnior (X-Union/AM Top Team) vs Patrick Oliveira “Brabão” (MPBJJ)

Luta 09



DESAFIO DE ESTADOS

AMAZONAS VS PARÁ

Categoria Peso Galo até 61 kg

Rubem de Fé (Nonato Muay Thai) vs Iliarde Santos (Marajó Brothers)

Luta 08



DESAFIO DE ESTADOS

AMAZONAS VS PARÁ

Categoria Meio Pesado até 93 kg

Wallace Negão (Alfa Red Lions) vs Black (Hard Fight)

Luta 07



DESAFIO DE ESTADOS

AMAZONAS VS PARÁ

Categoria Leve até 70 kg

Heliton dos Santos (The Pride) vs Alberto Bolo Thai (Marajó Brothers)

Luta 06



SUPER LUTA DA NOVA GERAÇÃO

Categoria Peso Galo até 61 kg

Júnior Bokita (The Pride) vs Lucas Alfaia (Denis Wester)

Card Preliminar:

Luta 05

DESAFIO DO AMAZONAS

MAUÉS VS MANAUS

Categoria Peso Leve até 70 kg

Samuel Black (Boxe Fight) vs Oberlan Silva (Obersilva Team)

Luta 04



Categoria Peso Meio Médio até 77 kg

Leandro Moreira (Team Felipe Rego) vs Iago Ribeiro (ACR-MMA Luta Livre)

Luta 03

Categoria Peso Galo até 61 Kg

Carlos Pramuk (Carioca Academy) vs Genésio Adryan (MPBJJ)

Luta 02

Categoria Feminina

Peso Mosca até 58 kg

Liandra Farias (Leão de Judá) vs Silvia Ferreira (Amazon Union)

Luta 01

Categoria Peso Leve até 70 kg

Arcângelo Oliveira (X-Union/Amazonas Top Team) vs Anderson Carioca (Carioca Academy)

Realização: 3D Sports & Fight Agency



Direção: Diogo Dutra e Samir Nadaf

*Com informações da assessoria

Leia mais

Atletas representam Amazonas em Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Projeto em Iranduba traz esperança para jovens carentes do Amazonas