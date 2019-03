Vídeo: Ricardo Centurión se envolve em nova polêmica fora dos gramados

O atleta consumiu uma grande quantidade de bebida alcoólica e na saída de uma casa noturna entrou em conflito com duas pessoas | Foto: Gens/Telam/DSL

Afastado do elenco do Racing por empurrar o técnico Eduardo Coudet no jogo contra o River Plate, o meia Ricardo Centurión se envolveu em nova polêmica. Desta vez, a confusão aconteceu fora das quatro linhas, na noite de Buenos Aires.

De acordo com a mídia argentina, o atleta consumiu uma grande quantidade de bebida alcoólica e na saída de uma casa noturna entrou em conflito com duas pessoas. A briga foi tão grande, que a polícia precisou entrar no meio para acalmar os ânimos.

Este é só mais um capítulo conturbado na vida de Centurión, que enquanto não define a sua vida no Racing, soma problemas fora das quatro linhas.

Vale lembrar que o Racing pagou 4 milhões de euros para contar com o jogador até 2021, mas devido aos problemas extra-campo, a expectativa é que ele seja negociado por um valor o quanto antes.

