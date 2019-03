Cruzeiro na Liberta: único brasileiro que nunca caiu na fase de grupos

Esse retrospecto positivo da Raposa credencia o clube mineiro a sonhar com voos altos na Libertadores 2019 | Foto: Alessandra Torres/Eleven

O Cruzeiro possui muita história na Libertadores da América. Além dos dois títulos da competição, em 1976 e 1997, o time celeste é muito constante no torneio sul-americano tendo boas apresentações e com uma marca muito importante em sua trajetória na disputa continental. É o único clube brasileiro, e desta atual edição da Libertadores, que nunca foi eliminado na fase de grupos desde a sua primeira participação, em 1967.

Esse retrospecto positivo da Raposa credencia o clube mineiro a sonhar com voos altos na Libertadores 2019, aumentando a esperança do seu torcedor em buscar o tricampeonato da América, um sonho que vem sendo alimentado há alguns anos pela equipe estrelada.

O histórico vencedor do Cruzeiro na Libertadores aparece também quando o time está em situações difíceis na competição. Dois exemplos positivos são as Libertadores de 1997, quando o time celeste perdeu os três primeiros jogos em seu grupo, composto por Grêmio, Alianza Lima e Sporting Cristal. A classificação era dada como impossível, quando o time comandado por Paulo Autuori na época buscou três vitórias e iniciou uma arrancada que culminou no bicampeonato, na final contra os peruanos do Sporting Cristal.

Outro exemplo, este mais recente, que anima o cruzeirense da força do time na fase de grupos é a disputa de 2018. O início da equipe de Mano Menezes no grupo com Racing, Universidad de Chile e Vasco da Gama foi muito fraco. Nos três primeiros jogos a Raposa perdeu para o Racing, fora de casa, empatou com o Vasco em casa, e houve nova igualdade contra a La U, no Chile, somando apenas dois pontos para o time em nove disputados.

A reação começou no jogo seguinte, pela quarta rodada, diante da La U outra vez, em BH, com uma goleada de 7 a 0, seguidas por vitórias contra o Vasco, fora de casa, e Racing, no Mineirão.

O poderio do Cruzeiro na fase de grupos é tão grande que nenhum time brasileiro conseguiu este feito, nem os maiores campeões nacionais do torneio, Santos, São Paulo e Grêmio. Entre os brasileiros, o Flamengo é o que mais caiu na fase de grupos da Libertadores. Em 11 participações, ficou na fase de grupos cinco vezes.

O Cruzeiro quer impor seu jogo e usar sua rica história na Libertadores para estrear bem na competição, fora de casa, contra o Huracán-ARG, nesta quinta-feira, à partir das 19h, no Estádio El Palácio, em Buenos Aires.

