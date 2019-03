Fluminense atropela o Ypiranga-RS

O destaque do jogo foi o meia Paulo Henrique Ganso | Foto: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil ao derrotar o Ypiranga, de Erechim, por 3 a 0, em partida disputada no Maracanã. O destaque do jogo foi o meia Paulo Henrique Ganso que marcou seu primeiro gol com a camisa do Tricolor das Laranjeiras.

O meia empurrou a bola para as redes com a barriga, o que fez lembrar o gol marcado por Renato Gaúcho contra o Flamengo na decisão carioca de 1995. Everaldo e Luciano completaram o marcador. Agora, o Fluminense vai enfrentar o Luverdense na próxima etapa da competição nacional.

A vitória do Fluminense foi merecida porque a equipe dirigida por Fernando Diniz foi superior durante os 90 minutos e poderia ter alcançado um resultado ainda mais folgado, caso não tivesse optado por administrar a vantagem no segundo tempo.

