Real Madrid pode oferecer R$ 737 milhões por Kane e Pochettino

A renovação do elenco do Real Madrid pode mirar para a Inglaterra, mais precisamente para o Tottenham. Para fazer um novo projeto esportivo nos Merengues, Florentino Pérez, presidente do clube, pode abrir os cofres e oferecer 170 milhões de euros (R$ 737 milhões) pelo treinador Mauricio Pochettino e o artilheiro Harry Kane.

Referências

Segundo o portal 'Todomercadoweb', o presidente merengue gosta de Pochettino, desejo antigo do mandatário para assumir o clube, mesmo antes de Solari e do atacante inglês. O mandatário quer que o dois sejam as principais referências do novo projeto.

Caso antigo

Não é de hoje que o Real Madrid negocia com os Spurs. Bale e Modric vieram do clube inglês, em 2012/2013 e foram as bases da antiga renovação. O meia Eriksen também foi especulado na última janela, como um possível substituto de Modric.

Símbolos

Pochettino e Kane são os principais símbolos da conquista do espaço e protagonismo recente do Tottenham tanto em âmbito nacional quanto europeu. O treinador assumiu o clube em 2014 e o atacante foi revelado pela equipe, em 2011.

