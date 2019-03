O vôlei amazonense respira: centro de treinamento busca novos talentos

Manaus - A primeira escola de vôlei voltada especificamente para o treino da modalidade foi inaugurada em Manaus no mês passado. A dona da iniciativa é o grande nome do vôlei local, Lilian Valente, que coleciona títulos e larga experiência com o esporte, tendo passado por várias universidades. O centro fica localizado no Clube da Caixa e funciona às terças e quintas, das 17h às 20h, com mensalidade de R$ 120.

A escolinha tem o objetivo de promover saúde, bem-estar, qualidade de vida, inclusão social, e outros valores, por meio da prática esportiva. A escola também ensina os fundamentos básicos do voleibol para quem quer continuar praticando e se divertindo com a modalidade. Não é meta da escola a preparação de atletas de ponta, mas por se tratar de preparação de base, muitos talentos podem ser descobertos.

Sempre bastante atarefada, Lilian não tinha tempo para realizar o sonho e criar um espaço de treinos para o vôlei onde pudesse repassar todo o conhecimento e experiência adquiridos em mais de 37 anos de carreira. Agora aos 54 anos, Lilian conta que o ritmo de trabalho diminuiu e sobrou tempo para criar a escola e atender o anseio de todos que buscavam orientação e treinos.

Lilian Valente abriu a primeira escola particular de treino de vôlei em Manaus | Foto: MARCIO MELO





"Estou realizada por estar desenvolvendo o que eu sempre quis da minha vida, só que agora para mim, com meu próprio centro, onde desenvolvo minhas metodologias, que ao longo desses anos consegui obter com cursos, competições, trabalhos no Rio Negro Clube, Olímpico Clube e La Salle".

Ela conta que usa o método de ensino com os fundamentos básicos do vôlei, tanto para crianças ou adultos. Esse foi o motivo principal para iniciar o projeto.

“Muitas pessoas me procuravam, querendo iniciar garotos com 9, 10 e até 14 anos. Todo dia recebo mensagem de pessoas que querem treinar. Isso me motivou abrir. E graças a Deus está sendo um sucesso”, comentou.

O centro fica localizado no Clube da Caixa e funciona às terças e quintas | Foto: MARCIO MELO





Caça talentos

A escola Lilian Valente terá uma missão também de garimpar talentos para o voleibol do Amazonas. A professora conta que teme que o esporte continue perdendo talentos que não são bem preparados e acabam se perdendo dentro de escolas, unidades de ensino que não apoiam o esporte de alto rendimento. Na escolinha, as promessas terão à base necessária e a ponte para seguir adiante.

"O Amazonas já tem dificuldade por conta da distância geográfica, em relação aos outros centros. Não gostaria de perder nenhum talento, quero revelar o máximo possível, de garotos e garotas com alta estatura. Hoje nós temos bastante pessoas altas em Manaus".

Lilian foi técnica de seleções amazonenses de vôlei, nas duas modalidades, masculino e feminino | Foto: MARCIO MELO





Lilian diz ainda que o Amazonas sempre teve um nível técnico bom no vôlei, mas o que ainda atrapalha o desempenho do Estado na modalidade são a falta de jogos e o intercâmbio. Enquanto os times do Sudeste e outros Estados fazem 80 jogos, times do Amazonas fazem apenas oito. Essa diferença pesa no desempenho final dos atletas.

A escola

Com um mês de inauguração, a escola já tem 20 alunos matriculados. A inscrição com camisa custa R$ 150, e a mensalidade custa R$ 120. O aluno tem opção de realizar uma aula experimental e, caso goste, fecha o contrato com a escola.

“As pessoas estão a fim de aprender voleibol”, comenta Valente.

O ambiente é agradável, a metodologia é feita de uma forma que é possível aprender brincando e jogando | Foto: MARCIO MELO





O ambiente é agradável, a metodologia é feita de uma forma que é possível aprender brincando e jogando. Hoje o voleibol tem regras mais flexíveis que permitem aprender com mais descontração, para assim incorporar os fundamentos, o que facilita o aprendizado tanto de crianças como de adulto.

Lilian é formada em Educação Física pela Universidade do Amazonas, é mestre em Gestão do Desporto pela Universidade Técnica de Portugal e iniciou o trabalho profissional aos 17 anos no Rio Negro Clube. Ela passou pelo Olímpico e por último pelo colégio La Salle, onde permaneceu por 20 anos e teve o trabalho mais notório.

Foi técnica de seleções amazonenses de vôlei, nas duas modalidades, masculino e feminino. E há oito anos, ela comanda o time de vôlei universitário da Nilton Lins, onde já conquistaram três campeonatos nacionais, três regionais, sendo destes um Campeonato Brasileiro.

A escola também ensina os fundamentos básicos do voleibol para quem quer continuar praticando e se divertindo com a modalidade | Foto: MARCIO MELO





