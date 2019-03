Skatista representará o Amazonas em competição no Ceará

Manaus - O skatista amazonense Eliézer Gondim Netto, 42, mais conhecido como “Nettinho”, irá representar pela terceira vez o Estado em uma competição de nível nacional, o “Old School For Fun”, que será realizado dia 25 de maio, em Fortaleza (CE).



Nettinho compete pela categoria vertical grand master e, em quase 30 anos de carreira, ele já participou de competições importantes. Essa é a terceira vez que ele estará no Old School For Fun e, em 2017, o skatista alcançou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro.

“Eu quero agradecer a Prefeitura de Manaus que está concedendo esse apoio pra gente se destacar lá fora. A preparação já está acontecendo e desde o começo do ano estamos focados nesta competição, que é a primeira etapa do circuito Old School do Brasileiro”, contou o atleta.

O titular da Secretaria Municiapl de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos, destacou o trabalho contínuo que vem sendo realizado na valorização do atleta amazonense. “Muito em breve, o prefeito Arthur Virgílio Neto irá anunciar novidades para os atletas amazonenses”, avisou.

