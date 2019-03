Cruzeiro estreia com vitória na Libertadores

Belo Horizonte - Com um gramado bastante molhado, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Huracán, em pleno El Palácio, e venceu a partida, por 1 a 0, na estreia das equipes pela Copa Libertadores. O triunfo deixou a Raposa na liderança do grupo B, com três pontos.



O gol da Raposa foi marcado por Rodriguinho, ainda no primeiro tempo do confronto. O tento azul foi feito justamente no momento que o gramado estava pior, mais encharcado e com muita dificuldade para trocar passes. O Huracán, que vive instabilidade no Campeonato Argentino, mostrou dificuldade de infiltração e, mesmo quando teve espaços, não conseguiu superar a última linha mineira.

As equipes voltam a campo pela Libertadores na próxima semana: o Cruzeiro contra o Deportivo Lara, no Mineirão, na quarta-feira (13), às 18h15 (de Manaus), enquanto o Huracán visita o Emelec, na quinta (14), às 22h (de Manaus), no Equador.

O jogo

Buenos Aires não teve um dia chuvoso. Alias, pelo contrário: todo o dia da capital argentina foi de calor. A chuva chegou para refrescar, no início da noite, mas junto com isso molhou bastante o gramado.

Os primeiros minutos foram de dificuldades. As equipes se estudando e, sobretudo, conhecendo os melhores caminhos do gramado. O Cruzeiro tinha uma postura bastante confortável em campo, tinha comportamento bom.

Aos 29, o Cruzeiro chegou ao primeiro e único gol do jogo. Em ótima troca de passes, Robinho lançou para Rodriguinho. O meia chutou cruzado e mandou para o fundo das redes.

