Ex-Cruzeiro, Hugo Raggelli é o novo reforço do Nacional

O Nacional anunciou a contratação do atacante ex Cruzeiro, Hugo Ragelli, de 23 anos. O jogador que fez base no Palmeiras e foi revelado pela Raposa chegou na noite da última quarta-feira (6) em Manaus e já acompanhou o jogo do time azulino diante do Fast, que terminou empatado em 1 a 1 e garantiu o Rolo Compressor na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense.



Ragelli garante que vai ajudar o elenco da melhor forma possível, fazendo gols. Ele revela que havia estudado o plantel e reconhece a evolução da equipe no Estadual.

“É um time experiente e minha expectativa é me encaixar no elenco da melhor forma possível e ajudar, tendo oportunidades, fazendo gols. Campeonato Amazonense é bem disputado e esse ano espero que a gente possa sair campeão. Podemos observar que o grupo teve uma grande evolução, então espero apenas somar”, disse o novo reforço.

O atacante foi apresentado aos seus novos companheiros, teve uma breve conversa com o técnico Aderbal Lana e conseguiu sentir o clima do grupo e da cidade.

“Já deu para perceber que é uma equipe unida e focada, isso é um clima bom para chegar. Quanto ao calor da cidade, eu sou de Montes Claros-MG, uma cidade muito quente também, abafada, então, acho que vou conseguir me adaptar e jogar normalmente”, afirmou.

