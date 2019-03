Jogadora mirim de futebol cria canal no You Tube para falar do esporte

Manaus - Após mais de vinte anos jogando em diversos times fora do Amazonas, o atacante Ray finalmente retorna ao estado de origem e assina com o time do Nacional. Além de toda a bagagem que reuniu ao longo desses anos, Ray também retornou ao Amazonas trazendo uma nova promessa ao esporte: a filha Rayene, de 7 anos. "Ela me acompanha nos estádios desde que tinha três meses de idade", explica Ray, que na época do nascimento da caçula estava morando no interior de São Paulo.



O desejo de jogar nos campos vem desde muito pequena e sempre recebeu total incentivo do pai, que a colocou em uma escolinha de futebol bem cedo. Até hoje, Rayene é muito ativa, preferindo estar brincando com outras crianças e jogando bola do que ficar parada na internet, como grande parte das crianças de sua geração.

Jogadora mirim conta com a ajuda da irmã mais velha para editar os vídeos | Foto: Arquivo Pessoal

A jogadora youtuber

Após acompanhar o pai em diversos jogos e vê-lo publicando fotos e vídeos em suas redes sociais, a pequena Rayene decidiu pediu ajuda da irmã mais velha para editar e publicar seus vídeos. Em seu primeiro vídeo no youtube, a garota fala sobre o seu sonho de tornar-se uma jogadora profissional e fala sobre a trajetória ao lado do pai, e também sobre suas principais inspirações, como os jogadores Cristiano Ronaldo e Marta.

Atualmente o canal possui três vídeos e soma mais de 250 visualizações. Rayene disse que provavelmente vai postar um vídeo falando sobre seus novos treinos em breve.

Rayene acompanha o seu pai desde muito pequena, quando ele jogava em times no estado de São Paulo | Foto: Reprodução Youtube

Ray no Nacional

No início desse ano, o atacante deixou o Rio Claro Futebol Clube, do interior de São Paulo e assinou com o Nacional. Esse é a primeira vez em que Ray joga em um time profissional do Amazonas.

Ele conta que as expectativas para o Nacional são as melhores possíveis neste ano. Agora com o apoio do técnico Aderbal Lana, Ray acredita que o time deve conseguir se classificar para a série D do brasileirão.

Rayene treinando na escolinha de futebol junto de seus amigos | Foto: Arquivo Pessoal





