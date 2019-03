Fisiculturista amazonense disputa o título de Mister América

Aderbal Freitas Júnior | Foto: Divulgação

Manaus - O amazonense Aderbal Freitas Júnior, 37, já tem sua meta: tornar-se atleta profissional de fisiculturismo. Para isso, ele terá que superar os melhores atletas da América Latina e conquistar o Mister América, em competição a ser realizada entre os dias 12 a 14 de abril, em Lima, Peru.



Para conquistar o pró-card, uma espécie de licença para competir profissionalmente, Aderbal terá que ser campeão entre todas as categorias, inclusive na em que ele compete, a bodybuilder sênior até 70 kg. Para isso, ele garante estar em seu melhor shape (forma do corpo).

“Eu já venho me preparando desde o final de 2018 pra chegar no melhor condicionamento. Nesse primeiro campeonato de 2019 eu estou dando o meu melhor shape, o meu melhor corpo de demonstração em cima do palco. Acredito que sou cotado para ser um dos favoritos”, contou.

Com apenas dois anos de competições, Aderbal já garantiu feitos importantes como vice-campeonato brasileiro, o quarto lugar no Sul-americano e o título do Sul-Brasileiro. “A ajuda da Prefeitura de Manaus é muito importante, porque que eu serei o único atleta do Amazonas a competir no Mister América, um campeonato internacional. A prefeitura e a Semjel vem me dando esse apoio para que o fisiculturismo seja levado não somente no Brasil, mas para outros países também”, disse.

O secretário da Semjel, João Carlos, destacou a trajetória alcançada pelo atleta amazonense em tão pouco tempo de carreira. “Em pouco tempo, o Aderbal conquistou destaque não somente em Manaus, mas no Brasil e agora ele estará representando o país em competições internacionais. Ficamos felizes com o crescimento dele e que ele sirva de exemplo para outros atletas”, ressaltou.

Aderbal contará com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel)

