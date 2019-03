Arsenal e Manchester United fazem confronto direto pelo G-4

Londres (Inglaterra) - O despedaçado e heroico Manchester United fecha neste domingo (10), a trigésima rodada do Campeonato Inglês temporada 2018/2019 no clássico contra o Arsenal. O derby será disputado no Emirates Stadium, em Londres, e começa às 12h30 (horário de Manaus).



A Premier League está em sua reta final. Após o clássico restarão oito jornadas para o término da competição. O torneio leva os quatro primeiros colocados para a próxima edição da Champions League e rende vagas na Liga Europa para quem fica no quinto e sexto lugares. Os três últimos entre os 20 participantes são rebaixados.

Enquanto o rival ainda celebra uma histórica virada na Liga dos Campeões, o Arsenal precisa lamber as feridas da derrota para o Rennes, por 3 a 1, na França, na rodada de ida das oitavas de final da Liga Europa. O time foi batido na quinta-feira (7), e terá que reverter a situação na próxima quinta-feira (14).

Não é a primeira vez em que se encontra nessa posição. Na etapa anterior, a segunda fase da Europa League, também iniciou o duelo contra o Bate Borisov com derrota. Levou 1 a 0 na Bielorrússia. Em casa, no entanto, marcou 3 a 0 sem maiores problemas.

Porém, como “recheio” desses duelos, o técnico Unai Emery tem que reviver aquele pesadelo recorrente do Arsenal, que é a disputa de clássicos. O time londrino apresenta baixíssimo rendimento nesse tipo de jogos. Na temporada atual, ganhou somente um derby. Foi contra o Tottenham, no primeiro turno do Campeonato Inglês.

Na jornada anterior da Premier League voltou a encarar o rival e deixou escapar a oportunidade de fazer a dobradinha. Um pênalti perdido nos acréscimos do segundo tempo por Aubameyang fez com que o duelo contra o Tottenham pelo segundo turno do Campeonato Inglês ficasse no 1 a 1.

Isso custou ao Arsenal a perda de uma posição na tabela de classificação, justamente para o Manchester United. Com 57 pontos, os gunners caíram para o quinto posto, o primeiro fora da zona de classificação para Liga dos Campeões.

Embora tenha entrado na disputa da trigésima rodada no G-4, a próxima edição da Champions League certamente não está nas preocupações do Manchester United. Isso porque os vermelhos seguem na briga da edição atual do torneio.

Na terça-feira, 6 de março, mesmo tendo o desfalque de dez jogadores, entre lesões e suspensões, a equipe derrotou o Paris Saint-Germain, na capital francesa, por 3 a 1, revertendo a derrota por 2 a 0 no jogo em Manchester. O gol da classificação, graças ao critério de desempate do tento fora de casa, foi assinalado em cobrança de pênalti por Rashford.

Para o derby deste domingo, o time terá uma grande quantidade de desfalques por lesão: os defensores Eric Bailly, Matteo Darmian, Phil Jones e Antonio Valencia; os meio-campistas Ander Herrera, Jesse Lingard, Juan Mata e Nemanja Matic; e os atacantes Anthony Martial e Alexis Sanchez.

