Fluminense e Cabofriense fazem confronto decisivo

Rio de Janeiro (RJ) - Depois de dois empates consecutivos, o Fluminense voltou a vencer no meio de semana: despachou o Ypiranga-RS com facilidade na Copa do Brasil, por 3 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro, com direito ao primeiro gol de Paulo Henrique Ganso pelo clube. Agora é a hora de voltar as atenções ao Campeonato Carioca.

O Tricolor das Laranjeiras entra em campo neste domingo (10), às 15h (de Manaus), para enfrentar a Cabofriense, no mesmo estádio em que atuou no meio de semana.



Tanto o time comandado pelo técnico Fernando Diniz (grupo B) como seu oponente (grupo C) estão na zona de classificação às semifinais e querem se manter ali no fim de semana.

O treinador tricolor não poderá contar com o volante Bruno Silva e o atacante Everaldo, ambos suspensos. Os substitutos ainda não foram definidos, mas Allan e Marquinhos Calazans são duas alternativas para figurarem no time titular.

