Corinthians recebe Santos de olho em vaga no mata-mata

São Paulo (SP) - São Paulo (SP) - A fase de grupos do Campeonato Paulista vai se aproximando do fim, mas ainda dá tempo de rolar um clássico. Neste domingo (10), em Itaquera, Corinthians e Santos duelam e defendem a primeira colocação de suas chaves. O confronto também promove um choque de estilos entre os técnicos Fábio Carille e Jorge Sampaoli.



Na 1ª colocação do grupo C, com 14 pontos, o Corinthians ainda vive uma situação delicada, afinal, Ferroviária e Bragantino estão na cola, com 13 e 10 pontos, respectivamente. Com isso, o time precisa partir para cima em busca da vitória. O resultado é importante para a equipe retomar o embalo. Isso porque depois de vencer três jogos seguidos, o Timão ficou no empate duas vezes, embora um destes, contra o Racing, tenha tido peso de vitória.

O time comandado por Carille deve iniciar a partida com Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Urso e Sornoza; Clayson, Pedrinho e Boselli.

Do outro lado, na liderança do grupo A, com 22 pontos, o Santos vive situação bem mais tranquila. O clube está garantido nas quartas de final e em caso de um triunfo neste domingo pode confirmar a 1ª posição de forma antecipada. Sem perder há oito partidas, o Peixe só não vive um clima melhor por ter sido eliminado na 1ª fase da Copa Sul-Americana.

No time da Baixada, Sampaoli fez mistérios e não deu pistas sobre a equipe que inicia o clássico. A tendência é que ele repita a escalação da última partida, em que o Santos bateu o América-RN por 4 a 0, com uma mudança na meta alvinegra. O Peixe deve vir a campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique, Diego Pituca, Alison, Carlos Sánchez, Jean Mota, Soteldo, Rodrygo e Derlis González.

Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Santos levou a melhor em quatro oportunidades contra três triunfos do Corinthians e três empates. Neste ano, os times se encontraram em um amistoso e ficaram no 1 a 1.

O duelo coloca frente a frente dois clubes que estão indo bem em clássicos. O Peixe derrotou o São Paulo por 2 a 0 e arrancou um empate em 0 a 0 com o Palmeiras, enquanto o Timão bateu o Alviverde por 1 a 0 e o Tricolor por 2 a 1.

Leia mais:

Jogadora mirim de futebol cria canal no You Tube para falar do esporte

Ex-Cruzeiro, Hugo Raggelli é o novo reforço do Nacional