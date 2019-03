Mancini se irrita com pergunta sobre Diego Souza

O treinador não escondeu sua irritação ao ser questionado sobre jogador ter deixado o Tricolor paulista | Foto: São Paulo FC





A saída de Diego Souza do São Paulo rendeu polêmica na entrevista coletiva de Vagner Mancini após o empate em 1 a 1 com a Ferroviária. O treinador não escondeu sua irritação ao ser questionado sobre jogador ter deixado o Tricolor paulista:

- Dentro do planejamento, daquilo que vai ser feito no São Paulo, optou-se por isso. Sinceramente, na posição de treinador, não tenho que tocar nesse assunto. Falar do jogo é muito mais específico e direto. Torcedor do São Paulo quer saber sobre isso. Volto a dizer: é uma questão de planejamento, daquilo que vai ser feito dentro do clube. Se foi dentro da semana ou na véspera de um jogo, depende muito daquilo que foi acertado entre as partes.

Em seguida, falou sobre como tentará montar o São Paulo:

- Eu, como técnico momentaneamente, tenho que usar aquelas peças que estão à disposição.

O técnico rechaçou a hipótese de falar sobre o futuro projeto do Tricolor paulista:

– Não vou adiantar, faz parte de um planejamento que será feito no clube. Sobre planejamento, não (vou falar). Estou aqui para falar sobre o jogo.

