Ingressos à venda para duelo entre Iranduba e Flamengo em Manaus

Time do Iranduba, do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus- Os ingressos para o jogo entre Iranduba e Flamengo, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, já começaram a ser vendidos. O clube divulgou a comercialização de lote especial no valor promocional de R$ 10.



O jogo entre o time alviverde e o rubro-negro será disputado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no próximo domingo (17), às 17h. O duelo marca a estreia das duas equipes na competição nacional.

Cerro Porteño x Iranduba | Foto: Marcely Gomes

De acordo com a assessoria de imprensa do Hulk da Amazônia, os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Garagem (shopping Via Norte), Os Barés (Manauara Shopping) e Boutique do Torcedor (av. Carvalho Leal, nº 1092, Cachoeirinha). O clube ainda negocia novos pontos de venda para atender melhor o torcedor.



Após o término do lote promocional, uma nova quantidade de bilhetes será comercializada nos valores de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

