Botafogo bate Madureira de virada no Engenhão

Rio de Janeiro (RJ) - O Botafogo conquistou sua primeira vitória na Taça Rio ao bater por 2 a 1 o Madureira, ontem (11), no Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros chegaram a quatro pontos no grupo C e seguem na briga por uma vaga para as semifinais. Já o Tricolor Suburbano, com apenas um no grupo B, passa a focar na luta para não disputar a Seletiva em 2020.



No primeiro tempo, o Botafogo dominou, mas viu o Madureira abrir o placar no início, com Marcinho, contra. Na etapa final, os alvinegros conseguiram a virada com gols de Jonathan e Kieza.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Fluminense, no domingo (17), no Maracanã. No dia anterior, o Madureira vai até o Sul Fluminense para enfrentar o Resende.

O jogo

O Botafogo começou a partida em busca do gol e quase abriu o placar logo aos quatro minutos. Kieza foi lançado na área, mas finalizou errado quando estava de frente para o goleiro Douglas. No entanto, quem marcou foi o Madureira, aos 11. Bruno recebeu passe na área e tocou na saída de Gatito Fernández, que fez a defesa. Só que a bola bateu em Marcinho e foi para a rede.

No segundo tempo, o Botafogo voltou vontade e quase empatou logo com um minuto. Kieza foi lançado na área, mas viu Douglas abafar o atacante para salvar o Madureira.

De tanto insistir, os alvinegros chegaram a igualdade aos 16 minutos. Gustavo Ferrareis recebeu lançamento na área, dominou a bola e tocou para Jonathan chutar cruzado, sem chance para Douglas.

Os donos da casa conseguiram chegar a virada aos 39 minutos. Marcinho cruzou para Kieza, que cabeceou no travessão. Só que a bola bateu nas costas do goleiro Douglas e foi para a rede. O atacante alvinegro quebrou um jejum que durava desde a temporada passada.

