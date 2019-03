Ídolo do Santos, Coutinho morre aos 75 anos

O ex-jo

O Santos se pronunciou sobre a morte do eterno ídolo | Foto: Reprodução/Globo

gador Coutinho, uma das maiores lendas do Santos ao lado de Pelé e campeão do mundo com a seleção brasileira em 1962, morreu nesta segunda-feira aos 75 anos, segundo informou o clube.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Antônio Wilson Vieira Honório, o eterno ídolo Coutinho, aos 75 anos de idade", afirmou o Santos em comunicado.

