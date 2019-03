Ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda morre

Eurico estava internado há meses | Foto: divulgação

Rio de Janeiro - O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, de 74 anos, morreu no início da tarde de hoje no Rio de Janeiro. A confirmação foi publicadas nos sites UOL Esportes, Extra e Globo Esporte.

O futebol brasileiro está em luto. Eurico estava internado há meses em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele, que estava no cargo de presidente do Conselho de Beneméritos do clube, foi mais uma vítima de câncer no cérebro. Ele é considerado o mais icônico dirigente do Vasco.

Bastante debilitado, em novembro deste ano, ele precisou de ajuda para se levantar e puxar o famoso grito de casaca, considerado uma tradição no time carioca.

Miranda estava debilidade desde 2018, mesmo assim esteve presente em jogos do Vasco em São Januário, onde até prestigiou treinos no CT do Almirante, em Vargem Pequena.

O ídolo vascaíno foi presidente do clube em dois períodos: de 2003 a 2008 e 2005 a 2017. Além disso, ele foi vice-presidente entre 1990 e 2002, com participação no período de maiores conquistas do time, como Brasileiro de 1997, a Libertadores de 1998 e as copas João Havelange e a Mercosul, ambas em 2000.

