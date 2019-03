Cristiano Ronaldo coloca a Juventus nas quartas da Champions

São Paulo (SP) - A Juventus se superou, contou com uma atuação magistral de Cristiano Ronaldo e garantiu classificação às quartas de final da Champions League. Depois de perder a partida de ida para o Atlético de Madrid por 2 a 0, na Espanha, a Velha Senhora deu o troco em Turim e triunfou por 3 a 0, com três gols do português, que chegou a marca de 124 tentos pelo principal torneio de clubes da Europa em mais uma noite memorável.

Com uma estratégia clara, a Juventus contou com o brilho de Cristiano Ronaldo para fazer 2 a 0. Sem Dybala, que começou entre os reservas, Massimiliano Allegri deu carta branca para os volantes entrarem na área, se juntando a dupla CR7 e Mandzukic, e soltou os laterais Cancelo e Spinazzola. Na base da bola alçada à área, o time italiano viu o português fazer dois gols de cabeça, um em cada tempo.

Para coroar uma atuação histórica, Cristiano Ronaldo teve a bola da classificação em seus pés a poucos minutos do final. Bernardeschi sofreu falta de Correa dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Na marca da cal, local em que é especialista, CR7 deslocou Oblak, deixou o terceiro e colocou a Velha Senhora nas quartas de final.

Massacre em Manchester

Depois de um jogo de ida emocionante, o Manchester City voltou para casa para receber o Schalke 04 e garantir a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça (12), no melhor estilo Guardiola e com atuação do VAR, os citizens não tomaram conhecimento dos alemães e atropelaram por 7 a 0, terminando as oitavas com placar agregado de 10 a 2.

Depois de um início de jogo morno, Sergio Aguero foi o responsável por anotar os dois primeiros gols do City, que dominou a partida a partir daí. Com correção do VAR para um gol anulado, Sané marcou o terceiro, e Sterling, Bernardo Silva, Foden e Gabriel Jesus deram números finais à goleada, a maior desta edição da Champions até aqui.

O sorteio da próxima fase da competição e também do chaveamento das semifinais acontece na próxima sexta-feira (15).

Leia mais:

Vídeo: família dá aulas de taekwondo gratuitas na periferia de Manaus

Vítima do incêndio recebeu nome em homenagem a Zico