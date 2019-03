Lutadores prontos para fazer história no Mr.Cage vs Rei da Selva

Manaus - Fazer história no MMA. É isso que buscam dois lutadores da equipe Team X-Union/Amazonas Top Team que estão no card do evento Mr.Cage vs Rei da Selva – Champions vs Champions, que acontece neste sábado (16), a partir das 18h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

Valmir Júnior, 23, e Arcângelo Oliveira, 22, são treinados pelos técnicos Rodrigo Fogaça (MMA e muay thai), Totonho Aleixo (luta livre), Estevão Nunes (luta livre) e Leonardo Dias (boxe). A dupla conta as horas para subir no octógono e mostrar que a preparação está apuradíssima. Os treinamentos acontecem na Team X-Union/Amazonas Top Team, que funciona na quadra da Escola de Samba Vitória-Régia (Praça 14).

A mão pesada de Valmir

Oriundo da luta livre e do muay thai, Valmir está no card principal e fará a décima luta do evento, de olho no título inédito. Ele tem seis lutas, com cinco vitórias por nocaute e apenas uma derrota. O adversário será Patrick “Brabão” Oliveira (MPBJJ), valendo o cinturão interino do peso meio médio (até 77 kg) do Rei da Selva.

“Espero que meu adversário esteja preparado, e que possamos dar um show para o público. Estou preparado e pronto para guerra, colocar em prática o que foi trabalhado com meus mestres e, se Deus permitir, sair vitorioso e me sagrar campeão do Rei da Selva”, disse Valmir Júnior.

Início promissor de Arcângelo

Com base na capoeira, jiu-jítsu, luta livre e muay thai, Arcângelo está escalado para o primeiro desafio da noite, abrindo o card preliminar. A experiência é de uma luta e uma vitória. O oponente será Anderson Carioca (Carioca Academy) e o combate é válido pelo peso leve (até 70 kg).

“Espero que seja um combate bastante movimentado, bastante técnico, e botar em prática tudo aquilo que meus mestres me ensinaram”, comentou Arcângelo.

Ingressos à venda

De acordo com a organização, os ingressos serão vendidos nos seguintes valores: R$ 20 (arquibancada), R$40,00 (cadeira simples), R$70 (cadeira VIP) e R$ 200 (mesa para quatro pessoas). O evento também estará arrecadando alimentos não perecíveis no dia e a organização recomenda 1 kg de qualquer item por pessoa. Os bilhetes também estão sendo vendido pela internet, por meio do site Shopping dos Ingressos - www.shopingressos.com.br. Informações: (92) 98413-6784.

Card Principal:

Luta 14 – Main Event - unificação dos cinturões do peso mosca: Mateus Raposinha (TFT de Vitória da Conquista-BA, campeão do Mr.Cage) vs Mauricio Almeida (Denis Wester, campeão do Rei da Selva)

Luta 13 – Co Main Event – Defesa de cinturão do Mr.Cage e do Rei da Selva – peso pena: Marcos Marajó (Champions Factory/White House) vs Jordan Rocha (Squad92)

Luta 12 – Defesa de cinturão Mr.Cage e disputa de cinturão Rei da Selva – peso palha Feminino: Ketlen Esquentadinha (ACR-MMA Luta Livre) vs Jessica Luana (Alfa Red Lions)

Luta 11 – Desafio Amazonas vs Pará – peso leve: Heliton dos Santos (The Pride) vs Alberto Bolo Thai (Marajó Brothers)

Luta 10 – Disputa cinturão Interino do Rei da Selva – peso meio médio: Valmir Júnior (Team X-Union/Amazonas Top Team) vs Patrick “Brabão” Oliveira (MPBJJ)

Luta 9 – Desafio Amazonas vs Pará – peso galo: Rubem de Fé (Nonato Muay Thai/Squad92) vs Iliarde Santos (Marajo Brothes)

Luta 8 – Desafio Amazonas vs Pará - peso meio pesado – Wallacy Negão (Alfa Red Lions) vs Leonardo Black (Hard Fight)

Luta 7 – Disputa cinturão Interino Mr.Cage – peso leve: Diego Passos (OCS Monteiro) vs Jameson Oliveira (RCT-Coari)

Observação: Moisés Costa (Naldo Team) se contundiu

Luta 6 – Super Luta Nova Geração – peso galo: Júnior Bokita (The Pride) vs Lucas Alfaia (Denis Wester)

Card Preliminar:

Luta 5 – Desafio Maués vs Manaus – peso leve: Samuel Black (Boxe Fight) vs Oberlan Silva (Obersilva Team/Guimarães Gold Team)

Luta 4 – peso médio: Leandro Moreira (Team Felipe Rego) vs Iago Ribeiro (ACR-MMA Luta Livre)

Luta 3 – peso galo: Carlos Pramuk (Carioca Academy) vs Eufrânio Silva (Nonato Team)

Observação: Genésio Adryan (MPBJJ/SV Team) se contundiu

Luta 2 – peso mosca Feminino - Liandra Freitas (Leão de Judá) vs Silvia Ferreira (Amazon Union)

Luta 1 – peso leve - Arcângelo Oliveira (Team X-Union/Amazonas Top Team) vs Anderson Carioca (Carioca Academy)

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Vídeo: família dá aulas de taekwondo gratuitas na periferia de Manaus

Vítima do incêndio recebeu nome em homenagem a Zico

Apostas: semana pode render bons lucros no futebol paulista