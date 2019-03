Flamengo enfrenta a LDU do Equador pela Libertadores, no Maracanã

Rio de Janeiro (RJ) - O Flamengo recebe a LDU do Equador, nesta quarta-feira (13), às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela segunda rodada do grupo D da Copa Libertadores. O jogo vale a liderança da chave, uma vez que ambos ganharam na estreia. Os flamenguistas bateram o San José por 1 a 0 na altitude da cidade de Oruro na Bolívia. Já os equatorianos bateram o Peñarol por 2 a 0 em casa.



Para este compromisso o Flamengo terá Éverton Ribeiro, que ganhou a disputa com o uruguaio De Arrascaeta, na criação de jogadas.

Palmeiras goleia

Na noite de ontem, três brasileiros entraram em campo pela Libertadores. O Palmeiras goleou o Melgar-PER por 3 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo. No Sul, o Grêmio perdeu em casa para o Libertad-PAR por 1 a 0, mesmo placar da derrota do Atlético para o Nacional-URU.

