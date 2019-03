Atletismo vai beneficiar oito municípios do estado

Manaus - A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) receberá R$ 100 mil, neste mês, para investimento no atletismo da capital e do interior do estado. O recurso é proveniente de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Sinésio Campos.

O valor da emenda será repassado para a Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam), que vai aplicar na aquisição de materiais, capacitação de pessoas e impulsionar o atletismo em oito municípios no estado: Maués, Urucurituba, Barreirinha, Parintins, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira, Manacapuru e Manaus (zona leste).

“O deputado Sinésio teve uma grande sensibilidade e preocupação com o atletismo e o esporte em si. Precisamos dessas parcerias que nos permitem avançar no esporte”, agradeceu o titular da Sejel, Caio Oliveira.

Entre as ações estão a compra de materiais, como kit de iniciação em atletismo, além de cursos de capacitação para profissionais da área ou que tenham vontade de iniciar na modalidade.

Segundo a presidente da Fedaeam, Marleide Borges, a verba chega em boa hora, início de ano, na retomada dos trabalhos para o ano de 2019. “É uma grande oportunidade que temos de massificar o atletismo, inclusive no interior, pois de lá saem os nossos melhores atletas” disse ela.

Função social

Autor da emenda, o deputado Sinésio destaca que a modalidade do atletismo, além de revelar competidores, tem uma função social imprescindível, que ocupa os jovens e acende neles a vontade de disputar competições nacionais e internacionais. Os que se esforçam, conhecem muitos lugares e não se envolvem com as drogas”, comentou Sinésio.

Para o presidente da Associação das Confederações e Federações Desportivas Olímpicas e não Olímpicas do Amazonas (ADA), Luiz Borges, o estado é um berço de grandes campeões inatos, que ainda não foram descobertos e que precisam de uma oportunidade.

“Todos os tipos de modalidades esportivas precisam de ajuda para descobrir talentos. Essa emenda, assim como as outras que são destinadas por outros deputados, permitem esse trabalho de descoberta, iniciação e desenvolvimento de novos praticantes”, disse Borges.

Sejel tem 57 emendas parlamentares destinadas em 2019

Para a Sejel, 15 deputados destinaram 57 emendas impositivas em 2018 para execução em 2019, num total de R$ 8.816.039,61. Das emendas, oito são de execução direta da Sejel, no valor de R$ 1.740.000,00.

Esses recursos podem ser aplicados em obras e manutenção das instalações de espaços esportivos, bem como na aquisição de materiais para realizações de projetos. Programas como Vidativa, que leva atenção às pessoas da terceira idade, o Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), que trabalha o alto rendimento de vários atletas de inúmeras modalidades no atendimento com psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais também são beneficiados pelas emendas.

A programação do pagamento das emendas está sujeita às possibilidades financeiras do Governo do Amazonas e, em caso de liberação, os recursos obedecem ao calendário do Governo do Estado. De abril ao mês de junho, a primeira etapa, de julho a setembro a segunda etapa, e de outubro a dezembro, a terceira e última etapa.

